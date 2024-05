Mujer sobrevivió milagrosamente a ataque de expareja: le hizo 4 tiros y el arma se le atascó

Yuri Vanessa Melan Balanta es una mujer de 35 años que fue víctima de un ataque a tiros en el barrio El Bosque de Barranquilla por parte de su expareja, quien se encuentra prófugo. Logró sobrevivir, pero alcanzó a recibir dos disparos y está a la espera de ser sometida a una cirugía, según reportó Blu Radio.

Yuri Vanessa Melan Balanta habló con dicha emisora y aseguró que está vida de milagro, pues, de acuerdo con su relato, al agresor se le atascó el arma cuando le apuntó a la cabeza.

“Cuando él empezó a apuntarme, dirigió su arma hacia mi cabeza, pero los primeros cuatro tiros que salían se le encasquillaron y fue cuando yo salí a correr. Igual, me pegó dos tiros, uno de ellos que me entró por la axila y me salió por los lados del tórax, que no afectó ningún órgano, gracias a Dios, y el otro disparo que me lo pegó en el brazo”, narró la víctima de intento de feminicidio.

Según reportó Blu Radio, Yuri Vanessa manifestó que durante 17 años ha sufrido diversos tipos de violencia intrafamiliar. Señaló que inicialmente fueron golpes y luego insultos y gritos, pero indicó que no había denunciado a su pareja hasta que la convivencia se agravó.

La mujer, detalló la emisora, solicitó hace mes y medio ayuda policial ante amenazas por parte del sujeto, quien es buscado por las autoridades para que responda por intento de feminicidio y porte ilegal de armas. Yuri Vanessa Melan Balanta teme por su vida.

