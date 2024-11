Adiós a CM&, uno de los noticieros más reconocidos de Colombia: ¿cuándo será su última emisión?

Después de 32 años al aire, el Noticiero CM&, dirigido por el maestro del periodismo Yamid Amat, tendrá hoy jueves, 14 de noviembre de 2024, su última emisión. Décadas de compromiso con la información lo postularon como una de las escuelas de reportería más importantes del país.

>>> Puede interesarle: Una gran sorpresa le dieron estas mujeres a Yamid Amat

Noticiero CM& se despide de la televisión

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, recuerda a CM& como una verdadera escuela de vida y periodismo. Él no es el único del medio que resalta la importancia de este noticiero en la formación de las nuevas generaciones de informativos, puesto que sus colegas resaltan la relevancia de esta redacción y de Yamid Amat en sus carreras.

Publicidad

"El periodismo, como decía él (Yamid Amat), no es simplemente un trabajo, sino que es algo que a usted le corre por las venas. Él dice: 'yo no puedo trabajar con gente a la que le corre masato por las venas, sino con gente que sienta, que vibre, que investigue, que le guste tener la noticia primero y bien contada'", rememoró Vargas.

El primer presentador de CM& fue Manuel Teodoro, quien hoy es reconocido por ser el director del programa Séptimo Día, de Caracol Televisión. De esta experiencia reconoce que, de la mano de Amat, aprendió una de las lecciones de vida más cruciales: la humildad.

Publicidad

No es menos, puesto que Yamid ha sido el padre del periodismo para cuatro generaciones de colombianos, teniendo a CM& como una escuela.

"Fue una casa de formación, de información y además de renovación permanente, porque Yamid Amat, en CM&, cambiaba todos los días", resaltó el comentarista deportivo César Augusto Londoño.

Néstor Morales, director de Blu Radio, destacó el largo historial de periodistas que pasaron por CM&, entre los cuales nombra a María Elvira Arango, María Cristina Uribe y Daniel Coronel.

CM&, la casa de las chivas

Publicidad

Para muchos, CM& fue la casa, no solo de los grandes talentos, sino también de las primicias. Entre las más destacadas está la entrevista que Yamid Amat le hizo al artista antioqueño Fernando Botero, donde se habló de la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper a la presidencia de Colombia.

"¿Sabía o no sabía el presidente Samper del ingreso de sumas muy importantes del Cartel de Cali a su campaña? Con mucha tristeza, porque quiero al presidente Samper, porque quiero a su familia y lo quiero verdaderamente, tengo que responder que sí sabía, es la verdad, sí sabía. Y eso me parece que es un hecho central y no solo eso, sino, que él está muy seriamente comprometido en esos hechos", comentó Botero en dicha entrevista.

Yamid Amat hablando con Fernando Botero sobre la campaña a la presidencia de Ernesto Samper. Captura de video

Publicidad

Además, fue la casa de Jaime Garzón, brindándole un espacio para que por medio de sus personajes se expusiera una verdadera columna de opinión al aire.

"Le quiero decir al jefe que misión cumplida, porque hacemos los periodistas, que pasamos por esas redacciones, creo que aprendimos a hacer reportería de él", expresó María Elvira Arango, actual directora de Los Informantes.

Para muchos, CM& y Yamid Amat estarán por siempre vinculados, pero aunque hoy este informativo cierra un capítulo, la huella y la historia del país, contadas a través de sus emisiones, será imborrable.

>>> Le recomendamos: Supuesto empleado de SaludCoop agredió a periodistas de CM&