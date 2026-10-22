Reportan incendio en el centro comercial Gran Estación, en Bogotá: emergencia controlada

En redes sociales se reportó un incendio en el centro comercial Gran Estación, ubicado en la calle 26 con carrera 66, en Bogotá. De acuerdo con información del Cuerpo Oficial de Bomberos, unidades de la estación de Puente Aranda atendieron la emergencia y ya se encuentra controlada. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.



¿Qué causó el incendio en el centro comercial?

Según los reportes preliminares, el incendio se habría originado en un ducto del lugar. Las autoridades siguen trabajando para establecer más detalles sobre lo ocurrido.

#BOGOTÁ. Hace pocos minutos, ciudadano reportó un incendio en el Centro Comercial Gran Estación, ubicado en la Calle 26 con carrera 60, al parecer en una caldera. Asimismo confirman, que el cuerpo de Bomberos ya esta atendiendo la emergencia. pic.twitter.com/46KAZeKiIM — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 22, 2026

La noticia continúa en desarrollo...

