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Reportan incendio en el centro comercial Gran Estación, en Bogotá: emergencia controlada

Usuarios reportaron en redes sociales un presunto incendio en el centro comercial Gran Estación, en Bogotá. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió la emergencia.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 22 de oct, 2026
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incendio gran estacion
Incendio en el centro comercial Gran Estación en Bogotá -
Redes sociales

En redes sociales se reportó un incendio en el centro comercial Gran Estación, ubicado en la calle 26 con carrera 66, en Bogotá. De acuerdo con información del Cuerpo Oficial de Bomberos, unidades de la estación de Puente Aranda atendieron la emergencia y ya se encuentra controlada. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

¿Qué causó el incendio en el centro comercial?

Según los reportes preliminares, el incendio se habría originado en un ducto del lugar. Las autoridades siguen trabajando para establecer más detalles sobre lo ocurrido.

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La noticia continúa en desarrollo...

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