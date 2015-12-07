Capturan a periodista deportivo por presunto vínculo con Clan Herrera en Valle

Foto: Cortesía Policía Valle

Luego de una investigación de tres años, la Policía del Valle del Cauca capturó a cinco integrantes de esta estructura, la cual se dedicaría a recuperar los bienes que tenían por testaferrato algunas personas, después de la muerte del conocido narcotraficante Helmer Herrera Buitrago, alias 'Pacho Herrera'. Entre los detenidos se encuentra el locutor deportivo Jhon Jairo Patiño Rúa.

"Se pudo establecer que tenían todo un aparato criminal para secuestrar e intimidar personas a través de las oficinas de cobro y bandas criminales, y de esta forma hacer los traspasos de las diferentes propiedades que se suponían que eran del cartel de Cali y especialmente de 'Pacho Herrera'", explicó el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Durante los operativos contra el Clan Herrera en Bogotá y Cali, además de JJ Patiño, fueron capturados Manuel Herrera Buitrago, alias 'Muelón', y Delvin Stiven Herrera Cortés, alias 'Stiven', hermano y sobrino del extinto narcotraficante, respectivamente. También se logró la detención de Martha Inés Ruiz Vargas, alias 'La Abogada' o 'La Doctora', y Juan David Restrepo Salas, alias 'Juanda' o 'El Pollo'.

"Encontramos a alias 'JJ', desafortunadamente un periodista dedicado a la locución del deporte especialmente. De acuerdo con la investigación, hacia parte de la estructura por su capacidad de convencer y de negociar de buena manera, para que las personas que tenían algún bien inmueble de 'Pacho Herrera' lo entregarán sin llegar a utilizar la violencia. Pero también hacia parte de toda la planeación y organización para poder secuestrar, asesinar y presionar personas", agregó el coronel Murillo.

Según las autoridades, esta organización, sindicada por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, en ocasiones utilizaba los servicios del Clan Úsuga, para intimidar y asesinar a quienes se negaban a devolver los bienes que años atrás se les entregó en calidad de testaferros.

Actualización de Información: Mediante sentencia No. 079, proferida en virtud de un preacuerdo con fecha del 27 de diciembre de 2017, el Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado de Cali condenó a la señora Martha Inés Ruiz Vargas por el delito de constreñimiento ilegal. Asimismo, el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ha señalado que la pena impuesta ha sido cumplida por parte de la señora Martha Inés Ruiz Vargas.