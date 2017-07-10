Hombre buscaba pareja por medio de internet y cayó en manos de un secuestrador argentino

Actualización de Información: El 01 de diciembre de 2025 mediate Auto Interlocutorio Nro 3627 el JUZGADO 4 EPMDESDEM declaro la extinción de la pena impuesta a GUIDO DANTE FORTUNATI, por el delito de extorsión tentada, secuestro simple y falsedad material.

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El delincuente, identificado como Guido Dante Fortunati, fue capturado. Es la segunda vez este año que cae por delitos relacionados.

En esta ocasión, informó la Cuarta Brigada del Ejército de Colombia, el extranjero "mantuvo secuestrado durante más de una semana” a un hombre que contactó por medio de una página web usada por los internautas para conseguir pareja.



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Según la fuente, la víctima fue engañada por Fortunati y llevada hacia Montería, una ciudad al noroccidente de Colombia ubicada a unas ocho horas de recorrido en carro desde Medellín.

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“Allí lo mantuvo encerrado, incomunicado y sometido a maltratos físicos”, informó por medio de un comunicado de prensa la Cuarta Brigada.

Para mala fortuna de Fortunati, el secuestrado logró escapar –aunque la fuente no explica cómo- y regresar a su ciudad de origen, Rionegro (Antioquia), municipio ubicado a unos 40 minutos al oriente de Medellín.

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Una vez en casa, aseguró el Ejército, el hombre se acercó a interponer la denuncia ante el Gaula Militar del oriente.

Los Gaula son Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal y tienen dependencias en la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Dos días después de interpuesta la denuncia, cuando un juez ya había emitido una orden de captura contra Fortunati por secuestro simple, los funcionarios del Gaula Militar lograron ubicarlo en Medellín y detenerlo. Luego fue llevado ante un juez de control de garantías y aunque negó los cargos, el delegado judicial determinó que debía ser enviado a prisión. Esta ocasión, el detenido fue recluido en la cárcel de Itagüí, municipio ubicado al sur de Medellín.

Noticias Caracol había dado a conocer en mayo que Fortunati, nacido en Bahía Blanca (Argentina), había escapado en compañía de otro hombre luego de estar cerca de tres meses detenido en una estación de Policía de ese municipio.

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Argentino capturado por un millonario caso de extorsión se fugó de... Por este caso, miembros de la Policía que estaban a cargo de su vigilancia son investigados.

Esa causa contra Fortunati, que apenas está en proceso de investigación, tenía que ver con una extorsión de la que estaba siendo víctima un comerciante del centro de Medellín.

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Según la Policía, el extranjero había sido sorprendido cuando le recibía 105 millones de pesos al empresario, producto de la actividad ilegal.