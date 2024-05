Marchas miércoles 1 de mayo: ¿a qué hora inician las movilizaciones en Colombia?

Este miércoles 1 de mayo, Colombia conmemora una vez más el Día Internacional del Trabajo con multitudinarias marchas en las principales ciudades del país.

>> ¿Habrá ciclovía este miércoles 1 de mayo? Estos son los tramos que serán suspendidos

Este año, la jornada estará marcada por la presencia del presidente Gustavo Petro, quien se unirá a las centrales obreras y sindicatos en la defensa de los derechos laborales.

¿Cuál es la hora de inicio de las movilizaciones en las principales ciudades del país?

Publicidad

Bogotá

8:30 a.m.: inicio del recorrido en el Parque Nacional, Universidad Nacional (Calle 26) y Planetario de Bogotá.

9:00 a.m.: concentración en la Plaza Bolívar.

Medellín

En Medellín, la movilización partirá desde el Parque La Milagrosa desde las 8:30 a.m., con la expectativa de llegar al Parque Berrío alrededor del mediodía.

>> EN VIVO | Marchas del 1 de mayo en Colombia: vea acá el minuto a minuto

Publicidad

Barranquilla

En Barranquilla, las marchas iniciarán desde la Plaza Memoria, en la calle 45 (avenida Murillo) con carrera 35, a partir de las 8:00 a.m., culminando en la cancha del barrio La Magdalena.

Cali

En Cali, el punto de encuentro será en el Parque Obrero a partir de las 8:00 a.m., para luego trasladarse al punto de concentración en Puerto Resistencia.

Bucaramanga

En Bucaramanga, las manifestaciones iniciarán a las 8:00 a.m. desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y el Centro Comercial Cacique, finalizando en el Parque de Los Niños.

>> ¿Por qué se marcha el 1 de mayo en Colombia?

Publicidad

Hora de inicio en otras ciudades del país

Además, en varias ciudades del país, las marchas comenzarán a diferentes horas y desde diferentes puntos de concentración. Por ejemplo, en Fusagasugá, la rotanda de taxis será el punto de encuentro a las 8:30 a.m., mientras que en Popayán la concentración será en La Chirimía a las 9:00 a.m. En Pasto, el punto de encuentro será el Parque Santiago a las 9:00 a.m., y en Quibdó, la concentración será en el Parque Centenario a las 9:00 a.m.

En Cúcuta, la intersección Redoma del Terminal será el punto de encuentro a las 8:00 a.m., en Manizales, la concentración será en Cable Plaza a las 9:00 a.m., y en Pereira, en Chech Dosquebradas a las 8:00 a.m. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas marchas que se llevarán a cabo en todo el país este 1 de mayo.