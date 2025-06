Silvestre Dangond estuvo preso por “culpa” de Diomedes Díaz: curiosas anécdotas del artista

Silvestre Dangond, uno de los máximos exponentes del vallenato en la actualidad, no solo ha conquistado escenarios internacionales con su música, sino que también ha protagonizado anécdotas bastante curiosas. Una de las menos conocidas es la vez que, siendo muy joven, terminó detenido por intentar ver a su ídolo, Diomedes Díaz, en el lanzamiento de un álbum. Esta historia, contada recientemente por el propio artista, revela no solo su admiración por el Cacique de La Junta, sino también la esencia que tanto lo caracteriza.

La historia comenzó en Urumita, La Guajira, tierra natal de Silvestre. Junto a su inseparable amigo ‘Cachiche’, decidió viajar a Valledupar para asistir al lanzamiento del álbum Mi Biografía, de Diomedes Díaz e Iván Zuleta. Sin dinero y sin un plan, se subieron a un carro con placas venezolanas, sin imaginar que esa decisión los llevaría a pasar por una comisaría.

“Pal Valle en el lanzamiento de Mi Biografía. Nosotros nos fuimos para el lanzamiento, los dos, de Diomedes Díaz, sin un peso. Dije: vamos yo algo resuelvo”, relató Dangond, entre risas, mientras compartía la anécdota con sus hijos y otras personas. El video fue publicado por la cuenta El rincón vallenato.

El entusiasmo por ver a Diomedes era tal que no pensaron en los riesgos. El vehículo en el que viajaban no tenía los papeles en regla, lo que llamó la atención de las autoridades. “¿Pero sabes qué fue peor? Que íbamos en carro venezolano y no tenía papeles…”, agregó el cantante.

Detenido antes de ver a su ídolo

La ilusión de ver a Diomedes en vivo terminó cuando fueron detenidos por la Policía. Fueron llevados a la estación, justo cuando la caravana del ídolo pasaba frente a ellos. “Nosotros nos fuimos pa’l Valle y dijimos: vamos a esperar la caravana de Diomedes. Nos cogieron presos y nos mandaron pa’ la Policía y cuando la caravana pasó por el frente de la Policía buscamos la forma de mirar y nos escapamos y nos vinimos para acá otra vez”, recordó Silvestre.

Aunque las cosas no salieron como esperaban, la experiencia quedó grabada en su memoria como una de las más curiosas de su juventud.

La admiración de Silvestre por Diomedes no es nueva. Desde niño, disfrutaba asistir a las caravanas del Cacique, eventos que eran verdaderas fiestas populares. Ya de adolescente y adulto, continuó con esa tradición, reafirmando su amor por el vallenato y sus ídolos.

El regreso con Juancho de la Espriella

En 2025, Silvestre Dangond sigue siendo una de las figuras más importantes del vallenato. Su más reciente álbum, El Último Baile, lanzado el 12 de mayo, marcó el esperado reencuentro con el acordeonero Juancho de la Espriella. Juntos, formaron una de las duplas más recordadas del género, y su regreso ha sido celebrado por todos sus seguidores.

El éxito del álbum se ha visto reflejado en la masiva asistencia a sus conciertos. Dangond logró llenar tres veces el Parque de la Leyenda Vallenata.

Silvestre Dangond en Los Informantes

En una entrevista con Los Informantes en 2019, Silvestre se mostró como un hombre de contrastes: impulsivo, parrandero, pero también sensible y reflexivo. “Sentí la necesidad de ser una buena persona y busqué a Dios”, confesó. Aunque admitió no ser una “mansa paloma”, aseguró sentirse en paz consigo mismo.

“Yo no me apego a las cosas. Los triunfos no son un fin. Hoy me aplauden y mañana la vida comienza con otros problemas. La vida sigue”, expresó.

Su historia personal está llena de momentos que han forjado su carrera y carácter: desde vender empanadas en la tienda de su padre en el Terminal de Transportes de Valledupar, hasta irse a Bogotá en busca de su madre y de una oportunidad en la música.

El salto internacional

Uno de los hitos más importantes en su carrera fue su incursión en el mercado estadounidense. “Cuando me fui a Miami, yo le dije a mi mánager: ‘dame tres años y si la cosa no funciona me regreso’. Antes de los tres años ya tenía Materialista sonando por allá”, recordó.

Este paso fue clave para consolidar su carrera internacional, sin dejar de lado su esencia vallenata. Su estilo, que mezcla lo tradicional con lo moderno, ha sido clave para conectar con nuevas generaciones.

Silvestre Dangond no solo es reconocido por su talento musical, sino también por su carisma arrollador. “Es la forma mía, es la forma de conectarme con el público; es mi esencia callejera, pueblerina, innata, sabrosa... esa cosa chévere que tiene uno que, al final de la historia, la gente te busca es por eso; porque contigo se ríe, contigo se desahoga”, dijo a Los Informantes.