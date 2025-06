Los delitos que le imputarían al menor de edad señalado por atentado contra Miguel Uribe Turbay

Si bien aún no ha sido judicializado, en la noche de este domingo Noticias Caracol conoció cuáles serían los delitos que le imputaría la Fiscalía General de la Nación al menor de 14 años señalado como el responsable material del atentado a tiros contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien hoy tiene un estado de salud en "máxima gravedad" y cuyo pronóstico es "reservado".

Puntualmente, la Fiscalía pretende imputarle los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas al menor de edad, quien permanece hospitalizadoen un centro médico pues resultó herido en una pierna izquierda cuando fue aprehendido por las autoridades minutos después del atentado.

Cabe anotar que por estos delitos, en caso de ser hallado responsable, se contempla una pena máxima de ocho años que tendría que cumplir en un establecimiento especializado y no en una cárcel ordinaria por tratarse de un menor de edad.

Noticias Caracol En vivo consultó más temprano a abogados penalistas sobre la situación de este menor de edad, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva. El abogado penalista Saúl León explicó que "el sistema de responsabilidad penal para adolescentes ha demarcado un trato diferencial" para menores "que cometan un delito", por lo que "no van a enfrentar una condena en los términos del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de forma ordinaria sino de manera especial".

En ese sentido, agregó León, que al tratarse de un menor de 18 años, y cuando este sea judicializado, "por expresa disposición del Código de Infancia y Adolescencia, de ser declarado responsable pagaría una privación de la libertad de solamente hasta ocho años en un establecimiento especializado, más no en una cárcel ordinaria". El objetivo de que sea eventualmente enviado a un establecimiento especializado es, en palabras del abogado, "propender por su resocialización".

El abogado León agregó que si bien esa es la pena máxima contemplada, "si el joven trabaja, estudia, se le hace un seguimiento psicosocial y se demuestra que cumple con unos estándares mínimos de convivencia en estos establecimientos puede ser (una pena) incluso menor". No obstante, aclaró que "no hay ningún beneficio por colaboración (con las autoridades) para los menores de 18 años", por lo que el menor no podría llegar a un preacuerdo o un principio de oportunidad.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL