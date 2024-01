Más de 250 mil personas saldrán de Bogotá en puente de San Pedro

el país se prepara para celebrar uno de los puentes festivos más importantes y más gocetas del año, el de San Pedro y San Pablo, por eso vamos en directo a la terminal de transportes de Bogotá, ya está Catalina Gómez. Cata, usted me imagino que no se va a ir porque tiene que trabajar aquí con nosotros hoy, ¿no? Pero ¿cómo se ve el ambiente de salida? Hay mucha gente, ¿cómo está eso por allá? en la ciudad de Bogotá. de fiesta, literalmente, ciudades como Ibagué, Espinal, Neiva, Villavicencio, Calarcá, pues esperan a cientos de turistas para las fiestas de San Pedro y de San Pablo.

Vamos a preguntar a la gente cuál es el destino para este fin de semana. No, no, no. Bueno, ellos ya nos habían dicho que van para Neiva.

Muchas personas ya están aquí listas para la venta anticipada de etiquetes. También para la gente que va a viajar el día de hoy. Vamos a preguntar cómo está la venta de etiquetes para hoy.

transporte público. ¿ Cuántas personas van a estar disponibles? Hay disponibilidad de venta de los tiquetes para todos los destinos, carros adicionales durante todo el día.