On Vacation se renueva: nuevas habitaciones en San Andrés y otros destinos de Colombia

La cadena hotelera 100 % colombiana continúa con el proceso de renovación de sus instalaciones. Nuevas habitaciones, suites inspiradas en la cultura regional y una modernización de infraestructura que ya alcanza cerca del 80 % de su operación forman parte de su apuesta por la experiencia de los viajeros a nivel nacional.

Durante los últimos años, la compañía ha impulsado una evolución en sus hoteles y, en este segundo semestre de 2026, sus nuevos espacios han cobrado visibilidad en las redes sociales. Desde San Andrés hasta el Amazonas, pasando por La Guajira y Santa Marta, la empresa muestra una imagen renovada con diseños orientados a la identidad de cada destino gracias a su estilo chic caribeño.

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Reconocida con más de 50 premios nacionales e internacionales en publicidad y hotelería, la marca señala que esta transformación responde a una evolución constante enfocada en la infraestructura y el servicio al cliente. Actualmente, se reportan avances en cerca del 80 % de las habitaciones y áreas generales, un proceso en desarrollo que también comprende restaurantes, piscinas y zonas comunes.



San Andrés, el destino donde las habitaciones están enamorando

San Andrés se posiciona como uno de los ejes centrales de esta transformación. Las habitaciones del Hotel Cove, Hotel Tone, Hotel Tower y el Hotel Acantilado de la Tierra han llamado la atención por sus diseños renovados, su iluminación y una estética que combina comodidad con un estilo chic caribeño. El uso de colores y texturas inspirados en el mar y la cultura isleña busca conectar al visitante con la esencia del archipiélago.



Hotel Blue Cove On Vacation

1 of 3 Habitación Blue Cove.png 2 of 3 Habitación Blue Cove San Andrés.png 3 of 3 HOTEL BLUE COVE - SAN ANDRES.png

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Hotel Toné On Vacation

1 of 2 Habitación 2 Hotel Toné.png 2 of 2 Habitación 1 Hotel Toné.png

Hotel Tower On Vacation

1 of 3 Habitación 2 Hotel Tower.png 2 of 3 Habitación 3 Hotel Tower.png 3 of 3 Habitación 1 Hotel Tower.png

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Hotel Acantilado de la tierra On Vacation

1 of 2 Habitación Hotel Acantilado de la tierra .png 2 of 2 San Andres y el Hotel Acantilado de la Tierra (1).png

La Guajira también sorprende con las nuevas suites Anasü

Por su parte, el Hotel Wayira Beach On Vacation dio un paso adelante con el lanzamiento de sus nuevas suites Anasü. Presentadas en septiembre de 2026, estas suites van más allá del alojamiento tradicional.

Su arquitectura, decoración y detalles están inspirados en la riqueza cultural del pueblo wayuu, integrando elementos artesanales que rinden homenaje a la identidad de La Guajira. Esta propuesta busca ofrecer exclusividad y conexión con el territorio, perfilándose como referente dentro de la industria hotelera del país de lujo.

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Hotel Wayira Beach On Vacation

1 of 3 Habitación 2 Wayira Beach .png 2 of 3 Habitación 1 Wayira Beach .png 3 of 3 la Guajira y el Hotel Wayira Beach (1).png

Santa Marta: habitaciones que conectan con la naturaleza

En Santa Marta, el Hotel Mendihuaca On Vacation continúa actualizando su oferta de alojamiento. Ubicado cerca del Parque Nacional Natural Tayrona, el complejo combina la cercanía al mar Caribe con el paisaje de la Sierra Nevada.

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Sus nuevas habitaciones se caracterizan por ser amplias y luminosas, incorporando un diseño que dialoga de forma directa con el entorno natural para ofrecer comodidad sin perder la conexión con el destino.

Hotel Mendihuaca On Vacation

hotel mendihuaca Cortesía: On Vacation

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Amazonas: naturaleza, confort y evolución hotelera

En el Amazonas colombiano, el Hotel Amazon On Vacation —reconocido durante diez años consecutivos en los World Travel Awards como Colombia's Leading Green Hotel— fortalece su infraestructura.

La renovación de sus espacios busca equilibrar el confort con el respeto por el entorno amazónico, manteniendo la identidad natural que define al lugar.

Hotel Amazon On Vacation Cortesía: On Vacation

Una transformación en marcha

Aunque el proceso de remodelación continúa en desarrollo, los avances reflejan una evolución significativa en la propuesta de la cadena. A esta modernización de espacios se suman alternativas comerciales como la financiación mediante cuotas sin intereses, facilitando el acceso a planes vacacionales para las familias. Con esta combinación de renovación hotelera, identidad regional y facilidades, la compañía acompaña el desarrollo de la hotelería colombiana.

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