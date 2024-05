Jornada laboral en Colombia: ¿desde cuándo se eliminará el día de la familia?

A partir de mediados del 2026, el panorama laboral en Colombia dará un giro importante con la eliminación del día de la familia. Esta medida, establecida en la Ley 2101 de 2021, responde a la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar la productividad.

>>> Embajada de Estados Unidos anuncia ofertas de empleo con salarios de más de $100 millones

¿Qué implica la eliminación del día de la familia?

A partir del 2026, las empresas ya no estarán obligadas a otorgar dos jornadas semestrales para que los empleados compartan tiempo con su familia. Esta disposición, que anteriormente era un derecho laboral, quedará sujeta a la iniciativa de cada empresa y a la negociación entre empleadores y empleados.

¿Cuándo se pierde el derecho al día de la familia?

Se extingue a mediados del 2026, cuando la jornada laboral alcance las 42 horas semanales. A partir de ese momento, las empresas no tendrán la obligación legal de conceder estos dos días de descanso adicionales.

Publicidad

Ahora, si un empleador no le otorgó el día de la familia en un semestre antes de la eliminación de este beneficio, tendrá la obligación de compensarlo en el siguiente semestre. Es importante recordar que esta jornada no es acumulable, por lo que el empleador debe tener una justificación válida en caso de no concederla en un semestre.

>>> ¿En busca de empleo? Google estrena un nuevo y completo buscador con ofertas laborales

Publicidad

Además de eliminar el día de la familia, la reducción de la jornada laboral también elimina la obligación de las empresas de implementar horarios dedicados exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación para sus empleados.

¿La reducción de la jornada laboral en Colombia podría afectar su salario mensual?

No implica una reducción del salario. Los empleadores no pueden disminuir el salario de sus trabajadores como consecuencia de la implementación de esta ley.