El 3 de abril de 2010, un atroz crimen dejó consternada a la población de Madrid, Cundinamarca. Una propietaria de una casa había alquilado su vivienda a una joven pareja de Valledupar, pero un mes después hizo un macabro hallazgo. El Rastro reveló los detalles de la investigación.

>>>Detrás de crimen de dos menores en Itagüí estaba su tío: ¿qué les hizo?

Silene María Acuña creció en una familia humilde, pero con muchas ganas de salir adelante. Tenía claras sus metas de estudiar y comenzar una carrera profesional. Con mucho esfuerzo, terminó su carrera técnica en Ingeniería de Sistemas.

En 2003, a los 26 años y llena de ilusión, decidió seguir sus sueños en la ciudad de Bogotá. Allí conoció a un hombre con quien tuvo un hijo, pero la relación no duró mucho tiempo. Decidió regresar a Valledupar para que su madre le ayudara con el cuidado del bebé mientras ella trabajaba para sacarlo adelante.

Publicidad

>>>Una granada causó la muerte de adolescente en Bosa: investigación revela venganza familiar

Después de unos meses, se reencontró con sus compañeros de estudio y comenzó a hablar con Luis Giovanny Mosquera, un comerciante de 32 años. Empezaron un noviazgo, a pesar de que su familia no estaba de acuerdo con esa relación.

Publicidad

“Ella cambió mucho, en principio ella no era así. A veces se ponía como agresiva con nosotros por hacerle ver las cosas hacia él. Yo le decía que se alejara, que no iba llegar a nada bueno. Pero ella no hacía caso de eso y pues se iba y no me escuchaba lo que tenía que decirle”, reveló Soraida Acuña, hermana de la víctima.

>>>La verdad detrás de desaparición de una niña en Risaralda: ¿su mamá está implicada?

En medio de los problemas familiares, Silene decidió regresar a Bogotá en compañía de su nueva pareja y su hijo. Había salido de su casa porque ya tenía tres meses de embarazo y no quería decepcionar a sus padres.

Llegaron a Madrid, Cundinamarca, y arrendaron una vivienda. Sin embargo, detrás de la aparente alegría se escondía una tragedia. Su pareja la maltrataba y la golpeaba, y la violencia intrafamiliar se volvía cada vez más frecuente.

Publicidad

>>>Detrás de misteriosa desaparición de madre en Ciudad Bolívar estaba una amiga: ¿qué hizo?

¿Qué pasó?

Después de un mes, Luis Giovanny Mosquera le comentó a la dueña de la vivienda que no tenía cómo pagar el arriendo, por lo que le ofreció un acuerdo; él se encargaría de arreglar detalles de la casa, como el piso, como parte del pago.

Publicidad

Tras desalojar la casa, Luz Maribel Triana, la propietaria, decidió contratar a un vecino para que terminara de arreglar el piso. Sin embargo, allí encontraría una escena macabra: la mujer embarazada había sido sepultada en la sala por su marido.

Rebaja de pena por aceptar cargos

Las autoridades iniciaron una búsqueda incansable para encontrar al responsable de los hechos, quien se había dado a la fuga con el hijo de Silene. No obstante, Luis Giovanny decidió entregarse a la Policía en Valledupar.

>>>¿Triple feminicidio? Una USB fue clave para esclarecer atroz crimen en El Banco, Magdalena

La Fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio agravado, pero él no aceptó los cargos, a pesar de haber admitido el crimen anteriormente. Su pena fue rebajada a cambio de que aceptara ser el autor del homicidio, por lo que fue condenado a 21 años de prisión.

Publicidad

“Realmente eso no es justicia porque mató a mi hija, más la criatura que tenía ella. No creo que eso sea justicia para ese hombre. Matármela como lo hizo y sin ella ni siquiera poderse defender”, concluyó Ledys Mola, madre de la víctima.

Reviva la investigación completa de El Rastro aquí: