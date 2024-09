En octubre de 2012, un atroz crimen estremeció a los habitantes de Itagüí, Antioquia. Dos menores de edad fueron brutalmente golpeados hasta la muerte en el interior de su vivienda. El Rastro reveló el escalofriante desenlace de esta investigación y al culpable de los hechos.

Yaneth Pineda y su esposo, Wilson Alberto Echeverry, son una pareja humilde y muy trabajadora. Se conocieron desde muy jóvenes; en ese entonces Yaneth era madre soltera y tenía a su primer hijo, Johnny Pineda.

Sin embargo, al poco tiempo de convivencia y fruto de su amor, nacieron Andrés y Tatiana, quienes se llevaban dos años de diferencia. Según testigos, eran una familia muy unida.

En 2011, Edwin Fabián Pineda, hermano menor de Yaneth y tío de los niños, llegó a vivir con ellos debido a que se había quedado sin trabajo. En agradecimiento por la ayuda recibida, él se encargaba de cuidar a los niños y llevarlos al colegio. Esto hizo que rápidamente se ganara la confianza y el aprecio de todos los miembros de la familia.

El día de los hechos, los menores se quedaron en la vivienda con su tío, mientras sus padres y su hermano mayor salieron a trabajar. Al regresar a casa, Yaneth y Wilson encontraron a Edwin Fabián golpeado y amarrado a una cama. “En el momento mi pensamiento fue: se metieron a robar y lo golpearon. Yo empiezo a desamarrarlo y él me dice ‘los niños’. A mí se me olvido de que él existía y corrí. Nunca se me va a borrar ese recuerdo: ver a mis hijos envueltos en sangre”, afirmó Wilson Echeverry.

Aunque tenían la esperanza de encontrarlos con vida, los golpes que recibieron Andrés, de 12 años, y Tatiana, de 10, fueron mortales.

¿Qué fue lo que pasó?

Las autoridades iniciaron una intensa investigación para dar con el responsable del crimen, ya que confirmaron que los menores fallecieron tras ser golpeados en la cabeza con un objeto contundente.

Según la primera declaración del tío de los menores, dos hombres armados habían entrado a la vivienda y lo habían golpeado con un revólver hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, las autoridades no creían esta versión, ya que se trataba de una familia humilde que no tenía ningún tipo de amenaza ni estaba vinculada a actividades delictivas.

Los agentes del CTI sospechaban que Edwin Fabián Pineda tenía algo que ver con la muerte de los pequeños, ya que tres testigos brindaron diferentes versiones.

Tres meses después de la muerte de Andrés y Tatiana, Medicina Legal concluyó que la sangre hallada en la escena del crimen coincidía con la de Edwin Fabián. Además, la huella encontrada en el objeto contundente también era la suya.

La Fiscalía ordenó la captura de Edwin Fabián por el delito de doble homicidio agravado, ya que concluyeron que el tío de los menores los asesinó mientras dormían. Por ello, fue condenado a 54 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Al parecer, desde que era pequeño el hombre tuvo comportamientos extraños, por lo que el caso pudo derivar de un tema psiquiátrico o psicológico.

Aunque hubo justicia para esta familia, nada puede aliviar el dolor y el sufrimiento por la muerte de dos pequeños inocentes. Este hecho no solo marcó su hogar, sino que lo destrozó por completo.

