Karol G habló se su relación "tóxica" con Anuel AA, previo al estreno de su documental

Karol G está emocionada por el estreno de su documental 'Mañana fue muy bonito' en Netflix . La artista colombiana reapareció en redes y en eventos públicos luego de una larga ausencia para dar detalles sobre este nuevo proyecto con una premiere especial en su natal Medellín. En medio del evento, la cantante lanzó algunas declaraciones sobre su pasado amoroso con Anuel AA y detalló que gran parte de su éxito llegó cuando salió de ese romance.

¿Qué dijo Karol G sobre Anuel AA?

En medio de la presentación de su documental en Medellín, Karol G reveló que la producción audiovisual no solo reflejará todo lo positivo que trajo a su vida el lanzamiento del álbum y el tour de 'Mañana será bonito', sino que también expondrá ante sus seguidores los momentos más dolorosos que la llevaron a crear varias de las canciones que componen ese disco. Entre esos, el final de su relación con Anuel AA , un tema que fue ampliamente analizado por la prensa en ese entonces y que con el paso de los años ha seguido dando de qué hablar.

"En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza", señaló la estrella mundial en las escenas exclusivas del documental que se revelaron en el evento que se llevó a cabo en el sector de Ciudad del Río, al lado del Museo de Arte Moderno de Medellín. Aunque la paisa en ningún momento mencionó directamente a Anuel AA, los que han seguido su historia saben que se refería al puertorriqueño y la 'tusa' que enfrentó al dejar esa relación.

Cabe recordar que Karol G y Anuel AA fueron, por varios años, una de las parejas más famosas de la industria del reguetón. Entre 2018 y 2021 los dos artistas dieron de qué hablar con sus gestos de amor en público, hasta que a finales de 2021 se confirmó su ruptura y eso inició una ola de rumores y chismes que continuó gracias al mismo Anuel. Después del final de su relación, el puertorriqueño tuvo varias relaciones amorosas, estuvo casado y tuvo tres hijas, mientras que seguía enviándole indirectas a la paisa y pidiéndole perdón en público.

Por su parte, Karol G inició una nueva relación amorosa con Feid , colega que también resultó afectado por los ataques mediáticos del puertorriqueño. Aunque en su momento Anuel declaró que el final de su relación con la colombiana estuvo en buenos términos y él le ha manifestado su apoyo después de esto, todo parece indicar que la colombiana tiene otra versión de la ruptura que revelará en la producción audiovisual.

La colombiana insistió en sus declaraciones en que estaba viviendo un gran momento en su carrera profesional, pero para ella era imposible disfrutarlo o incluso ser consciente de lo que estaba pasando con su música a nivel mundial en medio de esa relación. "Yo sentía que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir. Cuando uno lo que está haciendo es sufriendo todo el tiempo y no se quiere ir para no sufrir. Era una pesadilla, fue un infierno".

En el mismo clip la paisa reconoció que, a pesar de lo doloroso que fue para ella salir de esa relación tóxica, descubrió que a través de su música podía sanar y encontrar la parte positiva de todo lo que había vivido. De esa manera descubrió que, tal y como lo expresó en el título de su álbum, 'Mañara será bonito' . Agregó que lo mejor no fue darse cuenta que estaba mejor, sino que a través de sus canciones también estaba ayudando a miles de personas que habían pasado por situaciones similares a la de ella.

¿Cuándo se estrena el documental de Karol G en Netflix?

Karol G en el lanzamiento de su documental 'Mañana fue muy bonito' - Foto: AFP

Oficialmente, 'Mañana fue muy bonito' se estrena en la plataforma de streaming el próximo 8 de mayo. Según el comunicado de prensa de Netflix, la producción es "una carta de amor a todos los fans que han coreado sus canciones, llenado estadios y apoyado su camino".

