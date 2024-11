Madre de Sofía Delgado, niña asesinada por Brayan Campo, hace llamado a la justicia: "Es muy duro"

El sábado 19 de octubre se realizó el sepelio de Sofía Delgado . Su familia y decenas de personas la acompañaron de camino al cementerio de Villagorgona, donde finalmente fue sepultada. La menor, de solo 12 años, había sido reportada como desaparecida el domingo 29 de septiembre de 2024, en este corregimiento del municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, y luego su cuerpo fue hallado en un cañaduzal. Brayan Campo confesó ser el autor del crimen.

Días de angustia

Los días pasaban y la zozobra era una constante en este caso que tenía en vilo al país. No fue sino hasta el 17 de octubre cuando se reportó el hallazgo del cuerpo de la menor desaparecida. Estaba enterrado en un cañaduzal. Ese día, la familia de Sofía sintió el verdadero golpe en sus corazones. “Es muy duro de verdad, no poderla abrazar, muy duro, un vacío inmenso”, aseguró Lady Zúñiga, madre de la menor a Séptimo Día .

Indignación nacional

La muerte de la niña generó indignación en todo el país, pero el hecho de que Brayan Campo hubiese estado en la cárcel años antes por un caso de abuso y estuviera libre por vencimiento de términos generó aún más rechazo. Séptimo Día pidió información a la Fiscalía para saber qué pasó en este caso del 2018, pero no obtuvo respuesta.

Brayan Campo es el confeso asesino de Sofía Delgado, de 12 años Foto: Redes sociales

Reacciones de las autoridades

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, señaló sobre este caso: “Lo hubieran condenado y hubiera estado hace 6 años pues en este momento se hubiera impedido lo que pasó con Sofía”. Por su parte, Astrid Cáceres, directora Nacional del ICBF, añadió: “Si podemos judicializar a tiempo, si podemos hacerle seguimiento a cada caso tendríamos una efectividad más rápida en la justicia”.

Un llamado a la justicia

Para Gessica Vallejo, la alcaldesa de Candelaria, el caso de Sofía debe replantear la necesidad de fortalecer a la justicia para que los casos de homicidas y de niños no permitan su salida por vencimiento de términos. “En nuestra sociedad lo que queremos es que con contundencia se pueda sancionar, se pueda investigar y se pueda señalar a estas personas que tienen que estar por fuera de nuestra sociedad y que deben recibir un castigo ejemplar”, afirmó.

Una madre en lucha

Para Lady Zúñiga, la muerte de su hija Sofía Delgado se convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad y las rebajas de penas. Ella quiere que este sea el nuevo inicio de una búsqueda de condenas ejemplares para este tipo de criminales, como la cadena perpetua. “A donde me toque ir, al Congreso, donde tenga que ir, allá voy a estar y voy a exigir porque tienen que sacar una ley y yo sé que con la ayuda de Dios esa ley va a salir”, afirmó.

Opiniones divididas

Frente a este pedido, la senadora María Fernanda Cabal opina: “Estoy de acuerdo, siempre y cuando la prueba sea irrefutable, son un peligro para la sociedad”.

Aunque la ley actualmente no permite rebajas de penas para homicidas y abusadores de menores de edad, el senador Ariel Ávila señaló: “Colombia tiene un estado social de derecho y la mayoría de senadores y senadoras pueden estar dispuestos a votar la cadena perpetua o la pena de muerte, la Corte Constitucional lo va a tumbar. Hoy tenemos penas altas, podemos subir más, el problema lo tenemos en el que hace y no le pasa nada”.

El proceso judicial de Brayan Campo

El 24 de octubre de 2024, Brayan Campo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, donde espera que su proceso por el crimen de Sofía Delgado avance.

De acuerdo con el juzgado sexto penal del circuito de Palmira, el caso del 2018 donde Campo fue acusado de acto sexual con menor de 14 años ya se reinició y sigue en etapa de juicio.

Brayan Campo podría recibir una condena de entre 30 y 50 años de prisión por el crimen de Sofía Delgado y adicionalmente se espera a que culmine el proceso del 2018 para saber si resulta condenado o no.

Un clamor de justicia

"Esto es muy duro de verdad, mi niña me duele en el alma, me duele demasiado”, señaló la madre de la pequeña Sofía.

Para muchos colombianos, la justicia no solo se trata de que no haya impunidad, sino de que criminales como Brayan Campo tengan condenas justas y acordes con los delitos cometidos. Por eso exigen y esperan de los legisladores actuaciones reales que permitan que casos como el de Sofía Delgado no se repitan.

