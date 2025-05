Videos del fuerte terremoto que se vivió en Chile y Argentina: anunciaron estado de precaución

Las autoridades de Chile desactivaron este viernes una alerta de evacuación en la región meridional de Magallanes que lanzaron esta mañana. La advertencia se llevó a cabo tras el terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Ritcher que se registró en la ciudad de Puerto Williams, la más austral de mundo, vecina a la Antártida.

En declaraciones a la prensa, la directora el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián López, advirtió, no obstante, que la amenaza de tsunami persiste en la zona costera. "Se mantiene el estado de precaución, lo que significa que existe aún la amenaza de tsunami, pero solo en la zona de playa y la Costanera de toda la región de Magallanes", indicó Cebrián.

"Eso hasta que tengamos una nueva actualización del SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile), actualizaciones que vamos a seguir haciendo cada 1 hora conforme al monitoreo que hace el servicio", subrayó.

Por ahora no se presentan daños materiales ni personas heridas producto de este incidente, sin embargo, diferentes chilenos que vivieron este fuerte movimiento telúrico lograron captar en video algunas imágenes de lo ocurrido. A muchas personas, incluso, les llegaron notificaciones a sus teléfonos celulares advirtiéndoles sobre un posible tsunami en las zonas en las que se ubicaban.



La responsable también confirmó la cancelación de la alerta de tsunami, derivada de este sismo , para la región de la Antártida, después de que se observara que el aumento del oleaje en la zona fue mínimo. "Según la evaluación del SHOA, se cancela la posibilidad de un nuevo tsunami, digamos, en el territorio Chileno Antártico. Pueden volver a la base las personas que evacuaron, no así el resto de la región de Magallanes, que se mantiene todavía en estado de precaución, que es lo que vamos a seguir monitoreando ahora", explicó.

Igualmente, se produjo un aumento efectivo del nivel del mar en las bases Prat y Ucraniana, en la Antártida, de seis y 23 centímetros respectivamente, los que se considera "un tsunami instrumental. Por lo tanto, el arribo del tsunami al territorio Antártico ya llegó y se registró con esos niveles”, explicó.



Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 08:58 horas (12:58 GMT) y su epicentro se ubicó a 218,1 kilómetros al sur de Puerto Williams, a una profundidad de 10 kilómetros. Un segundo movimiento telúrico de 6.1 en la escala abierta de Ritcher se registró a las 09:07 horas en la misma zona, en el entorno del cabo de Hornos, y también a unos 10 kilómetros de profundidad.



Por ello, el Senapred solicitó evacuar el borde costero de la Región de Magallanes y establecer estado de precaución la zona de playa en el Territorio Antártico Chileno. Ante el riesgo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, suspendió este viernes su agenda y se desplazó a su despacho en el Palacio de La Moneda para supervisar la emergencia y la evacuación de todas las zonas costeras, incluida la ciudad de Punta Arenas, lugar del nacimiento del mandatario y la más grande del estrecho de Magallanes.

“Llamamos a evacuar el borde costero en toda la Región de Magallanes. En estos momentos, nuestro deber es prevenir y hacer caso a las autoridades”, publicó el mandatario chileno, Gabriel Boric, oriundo de Punta Arenas.

Hasta ahora no se han reportado daños materiales ni personas afectadas o heridas, y las autoridades se mantienen atentas al riesgo de variaciones anómalas en el nivel del mar en las zonas costeras mientras la población sigue evacuando con tranquilidad.



#earthquake Earthquake Alert ⚠️ | Magnitude 7.4 Quake Hits Argentina 🇦🇷The ground shook 🌍… lives turned upside down in seconds ⏳Our thoughts & prayers are with Argentina during this tragic moment 🙏Stay strong. Stay safe. pic.twitter.com/znIIl8mwk8

— Rahul (@BizNitiRahul) May 2, 2025