Gherard Ludwig Müller, el cardenal alemán que lanza duras críticas al papado de Francisco: esto dice

Los cardenales que participan en las congregaciones generales previas al cónclave se preparan "en armonía" para el inicio de la elección, el próximo 7 de mayo, y mantienen el optimismo sobre una elección rápida, que prevén dure entre 2 y 3 días. Entre los cardenales que participan está el alemán Gerhard Ludwig Müller, arzobispo-obispo emérito de Ratisbona, y una de las voces de ala más conservadora de la Iglesia, aquella que expresa sus críticas al pontificado de Francisco .

Müller, precisamente, fue noticia porque dijo que considera la muerte del papa Francisco como la conclusión de una era, aunque criticó los acuerdos con países comunistas o al islam. "Se ha acabado un capítulo en la historia de la Iglesia. Claramente el último juicio corresponde a Dios, no podemos juzgar a las personas. Pero si hablamos de su pontificado, hay opiniones distintas", dijo a finales de abril en una entrevista al medio italiano La Repubblica, en referencia a las decisiones de Francisco como el acuerdo con la China comunista que, desde 2018, permite el nombramiento de obispos de forma consensuada entre Roma y Pekín a pesar de que no mantengan relaciones diplomáticas.

Desde entonces, el cardenal ha dado una serie de entrevistas en las que expresa abiertamente sus críticas a Francisco. "Yo nunca lo he criticado personalmente, como persona. Había preguntas de los fieles, que como obispo, como teólogo, tengo que responder", le dijo recientemente al diario El País de España.

"Por ejemplo, Jesús hizo la definición de la indisolubilidad del matrimonio y entonces cómo es posible, en algunos casos, dar la comunión a los divorciados (que se han vuelto a casar) que antes vivieron en un matrimonio legítimo. Los documentos deben interpretar las palabras del papa a la luz del Evangelio y no al revés. El papa tiene solo una autoridad formal, la autoridad viene de la Sagrada Escritura y de la tradición apostólica. Se tiene que decir la verdad, también cuando algunos no quieren escucharla", agregó.

Hijo de un trabajador de la industria automotriz, el cardenal Müller nació el 31 de diciembre de 1947 en Maguncia, Alemania, y se crio en una familia católica. Fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 2012 hasta 2017, y presidente de varias comisiones pontificias, como la Pontificia Comisión "Ecclesia Dei" y la Comisión Teológica Internacional. Müller estudió teología y filosofía y tiene un doctorado en Teología con una tesis sobre la Iglesia y los sacramentos en el cristianismo sin religión.

Pese a ser nombrado cardenal en 2014 por Francisco, sus postura más conservadoras y críticas a las reformas del papa argentino lo han ubicado como una figura destacada dentro de la facción más conservadora.

En su conversación con La Repubblica también habló sobre la decisión de Francisco de permitir la bendición de parejas homosexuales, de forma informal, y dijo que cree que el próximo papa "deberá aclararlo". "El documento aprobado en el pontificado de Francisco quería ayudar pastoralmente a estas personas pero no se debe relativizar la doctrina católica del matrimonio".

También arremetió con su idea de incluir a laicos y laicas en las reuniones del Sínodo de Obispos, concediéndoles incluso por primera vez la posibilidad de votar sus documentos oficiales. "Los obispos tienen una autoridad que no se debe confundir con la posibilidad de todos los bautizados de hablar. Es un simposio, legítimo, pero no es un sínodo (...) Lo equivocado es confundir la iglesia con una organización política", afirmó.

Además, contradijo la apuesta de Francisco por poner, por primera vez, a mujeres al frente de los dicasterios vaticanos. "El problema no es la mujer, sino que un laico llamado a presidir lo que antes era una congregación, que antes era la expresión de la autoridad del Colegio Cardenalicio", puntualizó.

Aunque en esas entrevistas Müller reconoce que Francisco "ha hecho cosas muy buenas en la dimensión social de la Iglesia", es enfático en señalar que "ha habido dudas, no en la sustancia de su doctrina, sino en la presentación, porque ha habido interpretaciones opuestas".

De hecho, en la entrevista con El País de España, cuando se le preguntó si "su crítica a Francisco es que doctrinalmente ha sido problemático", este respondió: "(Francisco) no era un profesor de teología como Ratzinger (Benedicto VXI). Pero no es necesario que un papa tenga que serlo, la mayoría no lo eran, y por esto cada papa tiene su posibilidad de poner el acento según su mentalidad. Los latinoamericanos son distintos de nosotros".

Sobre la posición de los cardenales en el cónclave, Müller recalcó en La Repubblica que "todos deben recordar" que la iglesia "no es una organización internacional humanitaria y social". "Esto agrada a mucha gente secularizada, la élite, los oligarcas, que querrían un papa como un símbolo de su religión. Pero el papa no es símbolo de una religión secularizada".

