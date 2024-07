El misterio tras la muerte de Mafe Aguilar, participante del Desafío 2018, por ahogamiento

Mafe Aguilar representó a los costeños en elDesafío 2018. Ella fue la concursante más joven de ese año y su sueño era ser presentadora de deportes. Amaba la actividad física, pero el mar no la dejó cumplir sus proyectos. En el 2023, Expediente Finalle dedicó un capítulo donde sus familiares y amigos más cercanos la recordaron.

¿Cuándo murió Mafe Aguilar, del Desafío 2018?

El 30 de junio de 2019, un año después de su participación en el programa, hallaron su cuerpo sin vida en las playas de Puerto Colombia, Atlántico. Su familia y amigos admiraban de ella la determinación y perseverancia, características que la llevaron a ser aceptada fácilmente en el concurso de Caracol Televisión debido a su excelente condición física.

Las hipótesis sobre la muerte de Mafe Aguilar

El país quedó sorprendido con la noticia de su muerte: ¿cómo una joven con tantas habilidades físicas y siendo una nadadora destacada muere ahogada? Su familia tiene muchos interrogantes que aún no han sido resueltos.

"Las versiones que hubo en su momento fue que ella se fue a rescatar al novio, otra fue que ella fue a nadar más al fondo, otra que me dijeron que de pronto no estaban de buen ánimo, yo no sé, había tantas versiones, no lo sé la verdad, porque yo no estaba ahí”, afirmó Fabian Aguilar, padre de Mafe, en Expediente final.

Su papá, sus tías y amigos no se explican qué pasó ese día. “La primera, que es la que te puedo decir porque es la que me dicen a mí que es que se estaban ahogando y que ella estaba intentando sacarlo a él, pero que la corriente se la lleva; la segunda, es que sí se estaban ahogando, pero que ella no lo estaba intentando sacar y que él lo pueden sacar, pero a ella no la encuentran”, señaló Sarith Aguilar, tía de Mafe Aguilar.

¿Quién era Mafe Aguilar?

Mafe Aguilar era la niña bonita de su familia. Durante seis años estuvo radicada en Argentina con su mamá y padrastro, pero Barranquilla era la ciudad de sus amores. Extrañaba la comida de su abuela, a su Junior del alma y a su papá. Era fanática del equipo tiburón y su padre era su alcahueta. Su otra pasión era disfrutar del mar y nadar. "Ella nadaba muy bien, estaba preparada para eso, ella entrenaba muy duro, diario, eso eran muchas horas”, señaló su padre.

La muerte de Mafe Aguilar dejó un gran vacío en su familia y amigos, para quienes todavía hay muchas dudas sobre lo que le sucedió a la joven ese día. Oficialmente, el informe de deceso establece que Mafe Aguilar falleció por "ahogamiento". Ese día se dice que ella y su novio Julián nadaron en el mar y se alejaron bastante de la orilla, hasta que fueron arrastrados por la corriente.

Mafe Aguilar logró entrar al Desafío Súper Humanos 2018 al intentarlo por primera vez, después de prepararse por varios meses física y mentalmente. A pesar de ser la sexta eliminada, sentía que tenía mucho más por dar.

