“Martín Elías no quería tocar esa noche”: mánager del artista hace polémica confesión

Martín Elías se encontraba en Cartagena disfrutando de la compañía de su familia un día antes de su muerte, como lo demuestran las últimas publicaciones que hizo en sus redes sociales.



Según Juank Vega, manager de Martín Elías, el artista no quería tocar esa noche en Coveñas, pues no le gustaba trabajar los días santos.

"Es que, de por sí, a Martín no le gustaba trabajar los días santos, entonces tiramos a que le salen los bailes esos del miércoles, jueves y viernes y él dijo ‘ah, vamos a cogerlos’. Pero el día del baile ya él estaba inquieto y no quería, él no quería”, señaló Rolando Ochoa.



A esta revelación, se suman las palabras de Juan Manuel Cuello, timbalero de la agrupación y amigo personal del cantante, quien afirma que la noche anterior a su muerte, el artista “estaba raro, la sonrisa era muy rara, la forma en que actuaba era muy rara, pienso que él presentía algo”.

Tras terminar un concierto en Coveñas, Martín Elías y su equipo emprendieron su viaje de vuelta a sus respectivos destinos en cuatro vehículos diferentes. El cantante vallenato iba hacia Cartagena por la carretera de Lorica a San Onofre, pero en el sector de Aguas Negras el conductor de su vehículo perdió el control y ocurrió el fatídico accidente.