La tragedia de una mamá y su hijo que murieron en Medellín ahogados por las fuertes lluvias

Las autoridades de Medellín confirmaron en las últimas horas el hallazgo del cuerpo sin vida del niño de 13 años identificado como José Miguel Muñoz Arboleda, quien fue reportado como desaparecido el pasado 28 de abril durante las fuertes lluvias que azotan a la capital de Antioquia.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación se dirigieron hasta la vereda Barbosa para inspeccionar el cadáver encontrado y poderlo identificar.

Emilio López, familiar del menor de edad, le dijo a Noticias Telemedellín que “por la mañana nos llamaron para que mandáramos una foto para confirmar si sí era el niño. Mandamos la foto y sí es el niño. El cuerpo de Rescate ya lo tiene y nos lo van a traer para entregárnoslo aquí en Medellín”.

El familiar del niño agregó que encontraron el cuerpo sin vida de la mamá del menor, identificada como Julieth Arboleda el día 29 de abril: “Los vecinos y toda la gente han estado muy pendientes de nosotros, tanto nuestro párroco como la comunidad”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había dicho en su cuenta de X que “con apoyo de la Policíay de los Bomberos de Municipios del norte del Valle de Aburrá, verificamos el hallazgo de un cuerpo en aguas del embalse Porce I. Podría tratarse de José Miguel, el niño de 13 años que desapareció luego de la creciente generada en la Emergencia del Corregimiento de Altavista del día de ayer en la madrugada. Estamos en contacto con su familia, verificando y esperando confirmación de las autoridades”.

Madre e hijo fueron víctimas de la creciente de la quebrada La Guayabala, en la vereda El Manzanillo.

Calamidad pública en Medellín por fuertes lluvias

Medellín decretó calamidad pública por las afectaciones de las fuertes lluvias que tienen a cientos de personas damnificadas. Las lluvias no paran y las autoridades indicaron que la temporada invernal hasta ahora está empezando.

Una de las personas damnificadas dijo en Noticias Caracol que en este momento está “con miedo e incertidumbre. No dormimos nada. Solo esperábamos si había más lluvia, si escampaba o no. Entonces, estamos afectados psicológicamente porque no podemos ni siquiera dormir tranquilos”.

Agregó que “aquí hubo muchas personas ayudando, sobre todo la Alcaldía, gente que prestó colaboración con alimentación, comida y colchones. Mucha gente quedó sin techo para dormir”.

Federico Gutiérrez indicó que “lo que viene del mes de mayo es una temporada de lluvia más fuerte que la que hemos visto hasta el momento. Hemos tenido comportamientos un 30% más de precipitaciones y con mayor intensidad a lo que se traduce normalmente a una época de invierno que es marzo, abril y mayo. Esto quiere decir que todavía viene una época compleja”.

Agregó que “nos vemos obligados a hacer uso de este instrumento para atender la emergencia provocada por la ola invernal. Nuestra prioridad es preservar la vida de la gente”.

Advirtió también que “las quebradas no son botaderos de basura. Esto es responsabilidad de todos. Si no hubiéramos hecho limpieza durante el verano, hoy estaríamos frente a una situación aún más crítica”.

La Alcaldía de Medellín recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante la temporada de lluvias, especialmente por el riesgo de crecientes súbitas en ríos y quebradas. Se insta a evitar zonas de alto riesgo, no arrojar desechos en cauces hídricos y seguir las alertas meteorológicas. Además, se recomienda a las comunidades cercanas a afluentes mantener rutas de evacuación claras y estar atentos a posibles deslizamientos. Las autoridades han reforzado la vigilancia y atención en sectores vulnerables, recordando que la prevención es clave para reducir emergencias. Ante cualquier situación de riesgo, se recomienda informar a organismos de socorro.

