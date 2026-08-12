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Gol Caracol  / A Lionel Messi lo alzó el colombiano Jhohan Romaña; insólito momento en Inter Miami vs. León

A Lionel Messi lo alzó el colombiano Jhohan Romaña; insólito momento en Inter Miami vs. León

En la transmisión se quedaron con esa acción entre Lionel Messi y Jhohan Romaña, en pleno partido. La imagen ya le da la vuelta al mundo y dejó un emotivo momento en días difíciles para el '10'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Jhohan Romaña Lionel Messi
Jhohan Romaña y Lionel Messi abrazados en Inter Miami vs León
AFP

El León mexicano visitó al Inter Miami, este miércoles, en un partido que tuvo el regreso del astro argentino Lionel Messi, quien días atrás perdió a su padre, pero decidió volver para jugar con su club. Y en medio de las acciones y con las cámaras enfocando a la 'Pulga', se dio un curioso y emotivo momento con el colombiano Jhohan Romaña, del cuadro mexicano.

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El '10' intentó regatear al zaguero central de nuestro país, no lo logró y terminó cerca al exSan Lorenzo, quien decidió abrazarlo, alzarlo con fuerza y mostrar felicidad por enfrentarlo. Así se observó, con la sonrisa que se dibujó en su rostro.

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Por supuesto, esta acción de Romaña con Messi ya le da la vuelta al mundo, por la forma espontánea y llena de respeto y admiración del defensor colombiano con el astro argentino del Inter Miami, quien a pesar de la muerte de Jorge, su padre, regresó a jugar y a cumplir con sus labores con el club estadounidense.

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Abrazo de Jhohan Romaña con Lionel Messi en Inter Miami vs León:

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