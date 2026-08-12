Espectacular doblete de Daniel Arcila contra Inter Miami; asistencia de lujo de Diber Cambindo

León sorprendió en la Leagues Cup y derrotó 2-3 a Inter Miami, con una gran noche del joven futbolista colombiano Daniel Arcila, quien se reportó con dos goles. Además, el también jugador de nuestro país, Diber Cambindo, dio dos asistencias.

Al minuto 83 se dio el tercer tanto y el de la victoria para el cuadro 'fiera', con un tremendo pase de pecho de Cambindo, que fue aprovechado por Arcila, quien de primera remató en el borde del área y dejó sin chance al arquero rival.

En este partido, se dio el regreso de Lionel Messi a las canchas con Inter Miami, tras el fallecimiento de su padre el pasado sábado.

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Acá los dos goles de Daniel Arcila en Inter Miami vs León, por Leagues Cup:

¡Voltereta de La Fieeeraaa! 🦁⚽ Gran jugada colectiva de @clubleonfc, Cambindo le dejó un gran pase y Daniel Arcila no perdonó para poner el 2-3 y firmarse el doblete #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/h1kTjBnZld — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

¿Quién más? 🦁⚽ Daniel Arcila empató el partido para @clubleonfc con una gran definición



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