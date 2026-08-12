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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Espectacular doblete de Daniel Arcila contra Inter Miami; asistencia de lujo de Diber Cambindo

Espectacular doblete de Daniel Arcila contra Inter Miami; asistencia de lujo de Diber Cambindo

En la conexión colombiana entre Daniel Arcila y Diber Cambindo se forjó la victoria 2-3 de León contra Inter Miami, en el regreso de Lionel Messi a las canchas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Daniel Arcila Diber Cambindo León
Daniel Arcila y Diber Cambindo, colombiano en el León
León Oficial

León sorprendió en la Leagues Cup y derrotó 2-3 a Inter Miami, con una gran noche del joven futbolista colombiano Daniel Arcila, quien se reportó con dos goles. Además, el también jugador de nuestro país, Diber Cambindo, dio dos asistencias.

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Al minuto 83 se dio el tercer tanto y el de la victoria para el cuadro 'fiera', con un tremendo pase de pecho de Cambindo, que fue aprovechado por Arcila, quien de primera remató en el borde del área y dejó sin chance al arquero rival.

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En este partido, se dio el regreso de Lionel Messi a las canchas con Inter Miami, tras el fallecimiento de su padre el pasado sábado.

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Acá los dos goles de Daniel Arcila en Inter Miami vs León, por Leagues Cup:

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