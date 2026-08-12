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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de Daniel Arcila con León contra el Inter Miami, de Lionel Messi, por Leagues Cup

Así fue el gol de Daniel Arcila con León contra el Inter Miami, de Lionel Messi, por Leagues Cup

El joven futbolista colombiano Daniel Arcila, quien goza de un buen presente en el León mexicano, marcó este miércoles en partido internacional en Estados Unidos. Asistencia de Diber Cambindo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Daniel Arcila León vs Inter Miami
Daniel Arcila León vs Inter Miami
León Oficial

El León visitó este miércoles al Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup y allí el futbolista colombiano Daniel Arcila dio de qué hablar con un gol contra el equipo en el que juega el astro argentino Lionel Messi.

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Al minuto 50, cuando el cuadro mexicano iba perdiendo 1-0 parcialmente, apareció una gran jugada comandada por el también colombiano Diber Cambindo, quien se la sirvió al joven, quien definió al primer palo y puso el 1-1 en el marcador.

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Es el tercer gol de Daniel Arcila en la actual Leagues Cup. Anteriormente ya le había anotado a Orlando City y al Nashville.

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Acá el gol de Daniel Arcila en Inter Miami vs León, por Leagues Cup:

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