Así fue el gol de Daniel Arcila con León contra el Inter Miami, de Lionel Messi, por Leagues Cup

El León visitó este miércoles al Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup y allí el futbolista colombiano Daniel Arcila dio de qué hablar con un gol contra el equipo en el que juega el astro argentino Lionel Messi.

Al minuto 50, cuando el cuadro mexicano iba perdiendo 1-0 parcialmente, apareció una gran jugada comandada por el también colombiano Diber Cambindo, quien se la sirvió al joven, quien definió al primer palo y puso el 1-1 en el marcador.

Es el tercer gol de Daniel Arcila en la actual Leagues Cup. Anteriormente ya le había anotado a Orlando City y al Nashville.

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Acá el gol de Daniel Arcila en Inter Miami vs León, por Leagues Cup: