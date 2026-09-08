¿A qué hora juega EN VIVO HOY, Santa Fe vs. Vasco da Gama, por los cuartos de final de Sudamericana?

Este martes 8 de septiembre, Independiente Santa Fe recibirá a Vasco da Gama en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final en las Copa Sudamericana.

El duelo de vuelta de esta llave, se disputará el martes de la próxima semana en territorio brasileño, para definir el clasificado a las semifinales del certamen continental.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY Santa Fe vs. Vasco da Gama, en Copa Sudamericana?

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Este martes, colombianos y brasileños se ponen cita en Bogotá, para jugar los primeros 90 minutos de estos cuartos de final.



Santa Fe, el único equipo colombiano que sigue en carrera en la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Cabe destacar que, este compromiso está estipulado iniciar a las 5:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá la transmisión de DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+y DAZN.

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Santa Fe, en busca de nuevo 'batacazo'

También el martes, en Bogotá, Independiente Santa Fe quiere seguir matando gigantes.

Tras su histórica victoria en octavos ante River Plate, al que eliminó en el Monumental de Buenos Aires en una dramática tanda de penales 8-7, el Cardenal espera ahora por el Vasco da Gama.

"Vasco da Gama será un rival difícil. Desde hace muchos años los brasileros dominan la Libertadores y Sudamericana", aseguró el DT del Santa Fe, el uruguayo Pablo Repetto.

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"¿Es menos favorito que River? Sí, pero para todos es favorito", añadió Repetto, que sin embargo se mostró optimista: "dentro nos sentimos favoritos y así vamos a jugar".

El Vasco da Gama está en zona de descenso en el Brasileirão, pero es semifinalista de la Copa do Brasil y avanzó a cuartos de la Sudamericana con una goleada 4-1 al Olimpia en Asunción.