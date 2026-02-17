Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 2: Remco Evenepoel, nuevo líder

El belga Remco Evenepoel se impuso este martes 17 de febrero, en Abu Dabi, en la segunda etapa del UAE Tour, una contrarreloj de 12 kilómetros, y le arrebató el maillot de líder al mexicano, Isaac Del Toro.

En un recorrido llano ideal para el campeón olímpico y mundial de la especialidad, Evenepoel aventajó al británico Joshua Tarling en 6 segundos y al francés Rémi Cavagna por 12'', quienes son los mismos corredores que le siguen ahora en la clasificación general.

La estrella belga supera en la general a Del Toro por 32 segundos antes de afrontar el miércoles la etapa reina de la prueba, con un ascenso final al Jebel Mobrah, un puerto con pendiente media de casi el 12% y rampas de hasta el 17% de desnivel.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del UAE Tour 2026 Getty Images

Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 2

1. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 2h 43' 59''

2. Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) - a 6''

3. Rémi Cavagna (Groupama - FDJ United) - a 12''

4. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) - a 25''

5. Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) - a 26''

6. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 26''

7. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates - XRG) - a 30''

8. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 30''

9. Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM Team) - a 31''

10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 32''

