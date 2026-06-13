A qué hora juega HOY Brasil vs. Marruecos, en partido del grupo C del Mundial 2026

Deseoso de enterrar casi un cuarto de siglo sin ganar la Copa del Mundo, Brasil entra en escena este sábado en el Mundial 2026 frente a Marruecos, en una competición que espera tener una tregua de polémicas en esta jornada sabatina. EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

El duelo de apertura del Grupo C en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, es el único choque de la fase de grupos entre dos equipos que integran el Top-10 del ranking FIFA: los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.

Los pentacampeones mundiales tendrán el honor de abrir las alamedas mundialistas a Carlo Ancelotti, el laureado técnico italiano que a los 67 años por primera vez dirigirá en la cita máxima del fútbol.



Brasil vs. Marruecos - Grupo C Mundial 2026. AFP.

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Pero un estreno que debería ser motivo de dicha para 'Carletto' se ha tornado en un test peligroso para la 'Canarinha', que aterrizó en suelo estadounidense cuestionada por su juego irregular, la debilidad de su defensa y varias ausencias sensibles.

Tras perder por lesión a Rodrygo y a la perla Estêvão, que no fueron convocados, el equipo que Pelé hizo gigante entrará en acción en el Grupo C con la baja de Neymar, el mayor astro del país del jogo bonito en casi veinte años.

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- ¿Sin Neymar no hay fiesta? -

El artillero histórico del 'Scratch', con 79 goles, se lesionó de la pantorrilla derecha a mediados de mayo y no ha participado en los entrenamientos de campo con sus compañeros en Estados Unidos.

Sin el 10 ni un lateral ofensivo de élite, Brasil intentará dispersar los interrogantes que ha alimentado en los últimos tiempos frente a la generación dorada de Marruecos, que lidera el lateral del PSG Achraf Hakimi y que fue semifinalista en Catar 2022.

"Es bueno que la selección llegue con algunas dudas, porque eso también ha pasado en otras ocasiones" y salimos campeones, como en 1994 y 2002, dijo el arquero brasileño Alisson el jueves.

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A pesar del pesimismo sobre las posibilidades de que la Seleção alce nuevamente un trofeo que se la ha convertido en una manzana prohibida, Carletto y sus jugadores están convencidos de que pueden hacer frente a cualquier rival.

La necesidad de triunfar en el primer juego es tan grande que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo conformarse con una victoria por "medio a cero".

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"En el Mundial todo comienza desde cero, no importa quién llegó a la última final, quién ganó la Copa América, lo que importa es lo que va a pasar en el partido de mañana. Estamos aquí para cambiar la historia", avisó Vinícius Jr, el llamado a liderar el equipo ante la ausencia de Neymar.

A qué hora juega HOY Brasil vs. Marruecos, en partido del grupo C del Mundial 2026