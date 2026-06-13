Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 13 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 13 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 13 de junio, debuta Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
La Selección Brasil este sábado en el Mundial 2026 frente a Marruecos.
La Selección Brasil este sábado en el Mundial 2026 frente a Marruecos.
AFP

Este sábado, el calendario indica que el grupo C del Mundial 2026 entra acción y con ello el debut de la Selección Brasil frente a Marruecos. Este encuentro lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Igualmente, juegan Catar frente a Suiza, Australia se mide a Turquía y Haití a Escocia. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 13 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Catar y Suiza se enfrentan en su debut en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Catar vs. Suiza. EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Brasil vs. Marruecos - Grupo C Mundial 2026.
Gol Caracol

Brasil vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver por Gol Caracol y Ditu el partido del Mundial 2026

Haití y Escocia se enfrentan en su debut en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Haití vs. Escocia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo C del Mundial 2026

Partidos EN VIVO HOY, sábado 13 de junio del 2026:

EquiposHora/Canal
Catar vs. Suiza2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win
Brasil vs. Marruecos5:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com - DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN,
Haití vs. Escocia8:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K
Australia vs. Turquía11:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K
Australia vs. Turquía, partido del Mundial 2026
Gol Caracol

Australia vs. Turquía EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo D del Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Brasil

Selección Australia

Selección Catar

Selección Marruecos

Partidos hoy

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad