Partidos EN VIVO HOY 13 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario indica que el grupo C del Mundial 2026 entra acción y con ello el debut de la Selección Brasil frente a Marruecos. Este encuentro lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Igualmente, juegan Catar frente a Suiza, Australia se mide a Turquía y Haití a Escocia. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 13 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 13 de junio del 2026:

Equipos Hora/Canal Catar vs. Suiza 2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Brasil vs. Marruecos 5:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com - DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN, Haití vs. Escocia 8:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K

Australia vs. Turquía 11:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K