Partidos EN VIVO HOY 13 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario indica que el grupo C del Mundial 2026 entra acción y con ello el debut de la Selección Brasil frente a Marruecos. Este encuentro lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Igualmente, juegan Catar frente a Suiza, Australia se mide a Turquía y Haití a Escocia. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 13 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, sábado 13 de junio del 2026:
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