A qué hora juega HOY el Real Madrid vs. Mónaco en la Champions League

Vuelve la Champions League, y uno de los equipos que tendrá acción este martes 20 de enero, es el Real Madrid. El conjunto 'merengue' recibirá en el Santiago Bernabéu a un Mónaco, que de paso, buscará aprovechar los altibajos que ha tenido la escuadra que ahora dirige Álvaro Arbeloa.

Si bien el cuadro 'madridista' se impuso al Levante por 2-0 en su más reciente salida en la Liga de España, no se salvó de los silbidos y pitos de la afición tras los fracasos en la Supercopa de España- certamen en donde perdió la final frente al Barcelona - y la eliminación temprana en la Copa del Rey. En las toldas blancas saben que ante los del Principado deben volver a mostrar ese fútbol competitivo.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. AFP

Partido especial para Kylian Mbappé

El compromiso de este martes en el Bernabéu será especial para la estrella francesa, ya que se reencontrará con el equipo que lo formó en lo profesional, a convertirse en el 'crack' que es hoy en día.



"Fue magnífico, pude cumplir muchos sueños y, como he dicho siempre, no sería posible estar aquí si no hubiera sido por el Mónaco. Pude aprender muchísimo, formarme como jugador. Habría tenido una trayectoria distinta en el fútbol, pero no estaría hoy donde estoy si no es por la ayuda del Mónaco. Fue una suerte para mí estar en el equipo, me brindaron muchas cosas para poder cumplir mi sueño de jugador profesional y nunca lo voy a olvidar", expresó Mbappé a los medios de comunicación en la previa de este juego.



A qué hora juega HOY el Real Madrid en la Champions League vs. Mónaco

En ese orden de ideas, este compromiso por la séptima jornada de la fase de liguilla de la Liga de Campeones 2025/2026 está pactado para HOY martes 20 de enero con un horario para Colombia de las 3:00 de la tarde.

El Real Madrid vs. Mónaco se podrá ver EN VIVO por TV para nuestro país por la señal principal de Espn y vía 'streaming' por Disney+ Premiun. Además, en este portal podrá encontrar un minuto a minuto del partido, los golazos, virales, la crónica y las reacciones de los protagonistas.

Los 'merengues' suman 12 puntos tras seis jornadas, mientras que el Mónaco tiene 9 enteros.