A qué hora juega HOY el Real Madrid vs. Mónaco en la Champions League

A qué hora juega HOY el Real Madrid vs. Mónaco en la Champions League

El Santiago Bernabéu recibirá una nueva jornada de la Champions League, con un Real Madrid que deberá mostrar mejoría en su fútbol frente al Mónaco. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Real Madrid recibe al Mónaco por la Champions League.
