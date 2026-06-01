A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Costa Rica, en partido de fogueo

La Selección Colombia se encuentra lista para recibir en la capital colombiana a la Selección de Costa Rica en un encuentro amistoso, previo al inicio del Mundial 2026. El técnico argentino de la ‘tricolor’, Nestor Lorenzó, dio a conocer el pasado lunes 25 de mayo, en rueda de prensa, a los 26 jugadores que serán participes del seleccionado colombiano en esté gran evento del fútbol.

Dentro de los convocados para representar al país cafetero en la fiesta del fútbol, destacan grandes figuras en todas las líneas del campo. En la delantera sobresalen Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich, y Juan Camilo ‘Cucho” Hernández’, quien actualmente debuta en el Real Betis de España.

En el medio campo aparece el ’crack’ James Rodríguez, hoy jugador del Minnesota United, junto al paisa Richard Ríos, futbolista del Benfica de Portugal. Por su parte, en la zona defensiva figuran Daniel Muñoz, del Crystal Palace, y Dávinson Sánchez, quien juega para el Galatasaray de Turquía.

Finalmente, en el arco estarán Camilo Vargas, el ex guardametas de Millonarios Álvaro Montero, y una de las grandes leyendas de la Selección Colombia, David Ospina. Entre tanto, los futbolistas dirigidos por el profesor Nestor Lorenzo llegaron a Bogotá entre los días martes 25 y viernes 29 de mayo, para incorporarse con sus demás compañeros e iniciar el trabajo de concentración.



Entrenamiento de la Selección Colombia Prensa FCF

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En el caso de su rival, la Selección de Costa Rica no logró clasificar al Mundial de 2026. Sin embargo, el combinado ‘tico’ llega con una nómina renovada y llena de jóvenes talentos que buscarán consolidar un nuevo proceso competitivo.

¿En qué grupo del Mundial se encuentra la Selección Colombia?

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La ‘tricolor’ se encuentra en el Grupo K, donde comparte grupo con: Portugal, Uzbekistán, y República Democrática del Congo. Entre tanto, el primer enfrentamiento al que se enfrentará el seleccionado colombiano es contra la Selección de Uzbekistán, el miércoles 17 de junio.

A qué hora juega HOY la Selección Colombia en su partido de despedida contra Costa Rica

Fecha: lunes 1 de junio

Hora: 6:00 pm (hora Colombia)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y GolCaracol.com