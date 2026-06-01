De Pelé a Lionel Messi: los 10 personajes que cambiaron la historia de los Mundiales

Desde presidentes a árbitros y, por supuesto, jugadores y entrenadores, la historia de la Copa del Mundo de fútbol es la de los protagonistas que fueron moldeando la competición durante 96 años.

Estos son 10 de sus principales protagonistas:

1.- Jules Rimet (FRA). Tercer presidente de la FIFA (1921-1954) y ‘padre’ de la Copa del Mundo. Fue él quien encargó el primer trofeo al escultor francés Abel Lefleur y viajó con la copa en el Comte Verde, el barco que fue reclutando a las selecciones europeas (Francia, Rumanía, Bélgica, Yugoslavia), camino de Montevideo, para hacer posible el primer Mundial. De 1950 a 1970 el trofeo de la Copa del Mundo se llamó ‘Jules Rimet’ en su honor.

2.- Vittorio Pozzo (ITA). El único seleccionador capaz de ganar dos Mundiales seguidos (1934 y 38). El primero, bajo la 'supervisión' de Benito Mussolini y el segundo con la afición francesa en contra en todos los partidos. Creó ‘el método' un esquema táctico 2-3-2-3 que modificaba el habitual WM con la introducción de un mediocentro defensivo. Disciplina táctica y contragolpe fue su receta.



3.- Obdulio Varela (URU). “Los de afuera son de palo”. La frase con la que el capitán uruguayo pidió a sus compañeros que se aislasen del ambiente adverso en Maracaná, es un ejemplo de lo que supuso el ‘Negro’ Varela, en el quizá mayor hito mundialista. Un jugador que ha pasado a la historia como paradigma del líder de un vestuario.

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4.- Pelé (BRA). Edson Arantes do Nascimento es ‘O’Rey’. Un jugador total. El único capaz de alzar tres títulos (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970), de convertir el 10 en un número emblemático y a la Canarinha en una selección de referencia.

5.- Ken Aston (ENG). El árbitro inglés que cambió el fútbol. Dirigió en 1962 ‘La Batalla de Santiago’, el violento Chile-Italia de aquel Mundial y, cuatro años después, observó desde el palco de Wembley, cómo el argentino Rattin se negaba a abandonar el campo tras ser expulsado, alegando que no entendía al árbitro alemán. El fútbol tenía un problema con los expulsados.

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De vuelta a casa, un semáforo en Kensington High Street le dio la clave: amarillo, advertencia; rojo, expulsión. Un sistema de tarjetas que se ha utilizado desde el Mundial de México-70 hasta la actualidad.

6.- Mario Jorge Lobo Zagallo. ‘Mr. Mundial’, presente en los cinco títulos de Brasil. Logró el título como jugador (1958 y 62), como entrenador (1970) y como asistente técnico (1994). En 2002, Luiz Felipe Scolari se lo llevó al Mundial para que diese charlas motivacionales, aunque no formaba parte del equipo técnico. Dirigió en 1970 al que se considera el mejor equipo de la historia, para lo que juntó sobre el campo a cinco ‘dieces’: Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tostao y Gerson.

7.- Franz Beckenbauer (GER). Protagonista, con el brazo en cabestrillo, del Alemania-Italia, la semifinal del Mundial de 1970 considerada el ‘partido del siglo’. Ganador de la Copa del Mundo en 1974, como jugador, y en 1990, como entrenador. Beckenbauer fue hasta presidente del Comité Organizador de Alemania 2006. El impacto del ‘Kaiser’ en la historia de los Mundiales es elocuente.

8.- Diego Maradona (ARG). El ‘Pibe’ vivió en la Copa del Mundo su auge y caída. Protagonista absoluto del Mundial de México-86, en el que dejó para la historia ‘la mano de Dios’ y el un gol eterno ante Inglaterra, vivió en Estados Unidos-94 su peor pesadilla, tras dar positivo por dopaje, en lo que supuso el inicio de su cuesta abajo.

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9.- Joseph Blatter (SUI). Durante su presidencia (1998-2014), la Copa del Mundo se convirtió en una máquina de hacer dinero gracias a su expansión comercial, se hizo universal (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010) y se abrió a cambios tecnológicos (tecnología de línea de gol en 2014), pero también se produjo el mayor caso de corrupción, el ‘FIFAGate’ que forzó su dimisión y le enfrentó a la justicia suiza. Su caída abrió la puerta a una regeneración de la FIFA y desembocó en la elección de Gianni Infantino.

10.- Leo Messi (ARG). En Catar, Messi logró el título que más anhelaba. Pese a que le costó cinco intentos obtener el trofeo, su huella en el torneo es indeleble: más partidos (26), más minutos (2.314), más veces titular (24), único con asistencias en 5 Mundiales o mayor tiempo transcurrido entre su primer gol y el último en una Copa del Mundo (5.999 días). El récord de goles (13, a tres del alemán Miroslav Klose) y de victorias (16 a 1 de Klose) están en su punto de mira.