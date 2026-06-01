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Gol Caracol  / William Pacho y Enner Valencia encabezan la lista de 26 convocados por Ecuador al Mundial 2026

William Pacho y Enner Valencia encabezan la lista de 26 convocados por Ecuador al Mundial 2026

La Selección de Ecuador anunció los nombres de los futbolistas que jugarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Acá todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jun, 2026
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William Pacho y Enner Valencia - Selección de Ecuador.
William Pacho y Enner Valencia - Selección de Ecuador.
AFP.

El reciente ganador de la Liga de Campeones Willian Pacho, el finalista del torneo Piero Hincapié y el goleador histórico de la selección, Enner Valencia, encabezan la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán con Ecuador el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los nombres fueron anunciados por el cantautor guayaquileño Héctor Napolitano en un video publicado este domingo por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en sus canales oficiales.

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Otro de los referentes de la selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece será el centrocampista Moisés Caicedo, que vivió meses de incertidumbre tras su expulsión en la última fecha de las eliminatorias y la suspensión de un partido, pero finalmente obtuvo el permiso de la FIFA para jugar desde el debut mundialista ante Costa de Marfil.

El objetivo de Ecuador será firmar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, tras haber alcanzado los octavos de final en Alemania 2006. En sus otras participaciones mundialistas, en Corea y Japón 2002, Brasil 2014 y Catar 2022, quedó eliminado en la fase de grupos.

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La principal fortaleza de la Tricolor será la solidez defensiva que le permitió concluir las últimas eliminatorias con la mejor defensa de Sudamérica, al recibir apenas cinco goles en 18 partidos.

Los ecuatorianos también depositan gran parte de sus esperanzas en su goleador histórico, Enner Valencia, autor de 49 tantos en 105 encuentros con la selección. El atacante, conocido como 'Superman', acumula seis goles en sus participaciones mundialistas.

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Ecuador forma parte del Grupo E junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Debutará el 14 de junio frente al combinado marfileño, luego se medirá a Curazao y cerrará la fase de grupos ante Alemania.

Los convocados por la Selección de México

Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Defensas: Willian Pacho (París Saint Germain-FRA), Piero Hincapié (Arsenal-GBR), Pervis Estupiñán (AC Milan-ITA), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Félix Torres (Internacional-BRA), Jackson Porozo (Tijuana-MEX) y Ángelo Preciado (Atlético Minero-BRA).

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Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea-GBR), Anthony Valencia (Royal Antwerp-BEL), Denil Castillo (Midtjylland-DIN), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Pedro Vite (Pumas UNAM-MEX), Kendry Páez (River Plate-ARG), Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA) y Yaimar Medina (Genk-BEL).

Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), John Yeboah (Venecia-ITA), Nilson Angulo (Anderlecht-BEL), Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise-BEL), Jordy Caicedo (Huracán-ARG), Jeremy Arévalo (Stuttgart-GER) y Enner Valencia (Pachuca-MEX).

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