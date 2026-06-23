A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. RD Congo y dónde verlo EN VIVO por TV

La Selección Colombia tiene HOY martes 23 de junio su segunda salida en el Mundial 2026, enfrentándose a RD Congo en partido del grupo K. La 'tricolor' busca una nueva victoria que le permita instalarse en los dieciseisavos de final y darle una alegría al pueblo 'cafetero'. Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la pantalla de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.

Recordemos que en la primera fecha, los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 3-1 a Uzbekistán con anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Ahora, esperan contrarrestar las virtudes del elenco africano y salir airoso.

"Nos hemos dado cuenta con otros resultados de que lo que vale es lo que se hace dentro del terreno de juego, por más camisa que pese o no, o las figuras que tenga cada selección, lo que vale es lo que demuestra dentro del terreno de juego y nosotros tenemos que mostrar esa jerarquía", dijo Johan Mojica.

Colombia y RD Congo se enfrentan en la segunda jornada del Mundial 2026. Fotos: AFP

Y añadió: "Sabemos de la fortaleza que tiene el Congo, también de sus debilidades. Esperamos con nuestro fútbol contrarrestar lo que ellos hacen muy bien",



RD Congo, un combinado fuerte

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Al frente, la 'amarilla' tendrá un rival que supo complicar muy bien a Portugal. Cristiano Ronaldo y compañía se vieron sorprendidos por el planteamiento de Sébastien Desabre. Ahora, la misión 'les léopards' es tratar de implementar la misma estrategia contra Luis Díaz, James Rodríguez y comitiva.

"Mis jugadores tienen una gran motivación y vamos a jugar nuestras cartas al máximo porque tenemos esa mentalidad en el Congo. No hay otro camino. Colombia sigue siendo un buen equipo, favorito para este partido, ya que ocupa el duodécimo lugar en la clasificación mundial, pero nosotros somos capaces de hacer cosas buenas", indicó Desabre en su intervención con los medios de comunicación.

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. RD Congo y dónde verlo EN VIVO por TV