"En Selección Colombia; Jaminton Campaz ha demostrado ser el mismo niño que debutó en Tolima"

Por estos días, uno de los nombres que más repercusión tiene es el de Jaminton Campaz; pero no solamente por lo que fue su convocatoria a la Copa del Mundo con la Selección Colombia, sino que también por el más reciente gol que selló el triunfo por 3-1 contra Uzbekistán, en su debut oficial disputando esta importante competición.

Y para dar un concepto más completo de quién realmente es el ‘bicho’ y cómo dio sus primeros pasos, justamente en nuestro balompié; en Gol Caracol hablamos con Darío Alberto Bustos, una voz autorizada del fútbol tolimense, mismo, en el que se formó y debutó Campaz.

“El niño que debutó en el Deportes Tolima, es el mismo niño que vemos acá en Selección Colombia, con ese deseo, con esas ganas, con esa armonía para jugar al fútbol porque eso no se puede perder. Eso es lo que vemos, esa sonrisa enorme de querer más y más; y ahora que consiguió el gol con la camisa de nuestro país, lo seguimos viendo con ese entusiasmo”, indicó de entrada ‘Pipe’ Bustos, quien también sabe lo que es vestir los colores del conjunto ‘vinotinto y oro’.

Y haciéndole un seguimiento a lo que fueron los inicios de Jaminton Campaz; nuestro invitado destacó todo el sacrificio y trabajo del ‘bicho’, además de analizar sus habilidades, esas mismas que un día lo hicieron debutar con el Deportes Tolima: “No es sorpresa ver lo que está haciendo Campaz, yo creo que para conseguir todo lo que se consigue en la vida se necesita disciplina, se necesita muchísimo compromiso. No es fácil entrar en este selecto grupo para ir a un Mundial, pero con su rendimiento lo logró”.



“Lo más importante que tiene Jaminton es el factor sorpresa a la hora de llegar, a la hora de patear. Es un muchacho que tiene muy buena efectividad en el disparo y eso es importante; justamente, todo eso al final es un punto positivo para él porque le brinda herramientas para ser una muy buena alternativa para Néstor Lorenzo, en el banco de suplentes”, Agregó Darío Bustos, dejando claro que, siendo una de las claves ofensivas en la ‘tricolor’; el joven extremo de Rosario Central tiene con qué marcar la diferencia y aportar en la ofensiva del equipo.

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¿Cómo se recuerda a Jaminton Campaz en Tolima?

“A Campaz lo recordamos mucho en Ibagué porque él nunca se ha desligado de la ciudad, del equipo; cuando Tolima está en finales, él siempre está presente, activo en las redes y jugadores así son muy difíciles de olvidar”.

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¿Qué podría mejorar Campaz en esta Selección Colombia?

“Lo que puede mejorar es sentirse seguro de que, a pesar de los pocos minutos que ha recibido; con la capacidad mostrada, eso le puede brindar la posibilidad de en algún momento ser titular en la Selección Colombia”.

Álvaro Montero, guardameta de Vélez Sarsfield, fue convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026 Getty Images

¿Cómo describir el aporte tolimense a esta Selección Colombia?

“Lo de Montero también es importante, porque también es uno de los arqueros con más historia en el Deportes Tolima y eso al final se convierte en algo positivo. No solamente es Campaz, también Montero quienes vistieron los colores del Deportes Tolima y hoy representan a nuestro país”.