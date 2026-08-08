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Gol Caracol  / Murió el papá de Lionel Messi; luto en la familia del futbolista argentino

Murió el papá de Lionel Messi; luto en la familia del futbolista argentino

Este sábado llegaron tristes noticias desde la ciudad de Rosario, en Argentina, tras conocerse el fallecimiento del papá del astro del Inter Miami, Lionel Messi.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Jorge Messi, papá de Lionel Messi
Jorge Messi, papá de Lionel Messi
AFP

Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, falleció este viernes por la noche a los 68 años en Rosario, ciudad en la que estaba ingresado en un hospital atravesando una larga enfermedad, según expresaron este sábado a EFE fuentes cercanas a la familia del jugador.

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Había nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

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La Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), despidió a Jorge Messi con una foto suya en redes sociales junto a su hijo a la par del siguiente texto: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!".

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El club Newell's Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

Durante el Mundial 2026, el estado de salud de Jorge Messi generó preocupación y algunos medios argentinos habían informado su deceso, pero el entorno del jugador lo negó en un comunicado: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta"

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