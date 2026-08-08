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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Más sobre caso de Luis Javier Suárez en Sporting; “cosas ridículas” y “todos olvidan”

Más sobre caso de Luis Javier Suárez en Sporting; “cosas ridículas” y “todos olvidan”

El técnico del Sporting de Lisboa y hasta la esposa de Luis Javier Suárez se refirieron al supuesto caso de indisciplina que nombraron en Portugal hace algunas horas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez jugador del Sporting de Lisboa
AFP

Luis Javier Suárez fue noticia en Portugal en las últimas horas pero esta vez no fue por sus reiterados goles con el Sporting de Lisboa, sino por un supuesto incidente en el entrenamiento del equipo luso, algo que ya negó su director técnico hace algunas horas, pero que tuvo más detalles y pronunciamientos en las últimas horas.

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Sobre el caso del delantero colombiano el entrenador de los 'leones' se mostró enojado por la información errónea que se filtró recientemente. "No me preocupa, creo que a veces las cosas son ridículas", aseguró de forma enojada Rui Borges en rueda de prensa.

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De hecho, explicó qué fue lo que pasó y reiteró que "casi no hubo incidente, lo sabrías porque habría implicado una sanción disciplinaria, nadie está por encima del Sporting y respeto al cuerpo técnico, pero no pasó nada. El entrenamiento terminó y él estaba frustrado por lo que pasó en el entrenamiento, un partido de diez contra diez. Estaba cerca de la puerta de salida, fue allí y solo tenía que hacer un último entrenamiento de acondicionamiento de dos minutos. Lo llamé, hizo el entrenamiento y volvió tranquilo. No hubo incidente, a veces lo que hacen es ridículo, pero eso fue lo que pasó".

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Seguido a eso, Ruio Borges dejó claro que eso es completamente normal en la máxima competencia, y hasta puso ejemplos de recientes figuras del equipo que también han mostrado su frustración, para bajarle la intensidad a las preguntas sobre este caso de Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez es el máximo goleador de la Liga de Portugal 2025/26 -
AFP

"No hay nada disciplinario porque no le faltó el respeto a nadie. Vi que pateó un balón y golpeó a un entrenador. Por eso dije que hay cosas ridículas. También pasó el año pasado. Los chicos saben que cuando pito al final del último entrenamiento, pueden entrar. Algunos jugadores más competitivos como Luis, Maxi... Gyokeres era muy parecido. Mientras no se pasen de la raya... Eso es lo que pasó, así de simple", explicó el técnico del Sporting de Lisboa.

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Sumado a eso, la esposa de Luis Javier Suárez hizo un comentario en una publicación de Instagram, en la que también salió a defenderlo por las críticas en las últimas horas sobre el supuesto incidente. "60 partidos por temporada, 38 goles con tu club y 5 con la selección, jugar un Mundial como titular en 3 partidos y llegar a octavos de final, pero muchos lo olvidan porque, claro, para quienes no juegan al fútbol nada es suficiente. Todos olvidan el esfuerzo que hiciste por el Sporting y le dan crédito al periodismo sensacionalista, pero cuando hay goles, todos aplauden y gritan tu nombre. Es triste lo desagradecido que es el fútbol", escribió Carolina, pareja del delantero de la Selección Colombia.

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