Partidos EN VIVO HOY 8 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado 8 de agosto, el calendario futbolero muestra acción en la Liga BetPlay II-2026 con el inicio de la cuarta jornada. Además, de una serie de compromisos de preparación internacional y buenos partidos en la Liga de Argentina; juegan River Plate y Boca Juniors.
Igualmente, se juega en la Eredivisie, en la MLS, la Leagues Cup y el Brasileirao.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 8 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, sábado 8 de agosto del 2026:
|Equipos
|Hora
|Competición
|Canales
|Auckland FC Women vs. Chelsea Femenino
|4:00 a.m.
|Amistoso femenino
|Claro Sports YouTube, Pluto TV
|Chelsea vs. AC Milan
|7:00 a.m.
|Amistoso
|Claro Sports YouTube, Pluto TV
|Colchester United vs. Southampton
|11:30 a.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Ferencváros vs. Real Madrid
|12:00 p.m.
|Amistoso
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium
|Deportivo Riestra vs. Estudiantes de la Plata
|12:45 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Atlético Tucumán vs. Sarmiento
|12:45 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz
|PSV Eindhoven vs. Fortuna Sittard
|1:00 p.m.
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|Real Betis vs. Bournemouth
|1:30 p.m.
|Amistoso
|Claro Sports YouTube, Pluto TV
|Santa Fe vs. Boyacá Chicó
|2:00 p.m.
|Liga BetPlay II-2026
|Win+
|AZ Alkmaar vs. ADO Den Haag
|2:00 p.m.
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|Tigre vs. River Plate
|3:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN
|New England Revolution vs. Houston Dynamo
|3:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Fortaleza vs Cúcuta
|4:20 p.m.
|Liga BetPlay II-2026
|Win+
|Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield
|5:15 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN
|Orlando City vs. Club León
|5:30 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Deportes Tolima vs. Inter Bogotá
|6:25 p.m.
|Liga BetPlay II-2026
|Win+
|Inter de Miami CF vs. Monterrey
|7:00 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Botafogo vs. Fluminense
|7:00 p.m.
|Serie A Brasil
|Win
|Instituto vs. Gimnasia Mendoza
|7:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz
|Independiente vs. Platense
|7:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Guadalajara vs. FC Dallas
|8:00 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali
|8:30 p.m.
|Liga BetPlay II-2026
|Win+
|Real Salt Lake vs. Atlante
|9:00 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Toluca vs. Los Angeles Football Club
|10:10 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
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