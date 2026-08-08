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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 8 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 8 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 8 de agosto, con acción en la Liga BetPlay II, amistosos internacionales, la Liga de Argentina y más. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Real Madrid juega este sábado un duelo de preparación.
Real Madrid juega este sábado un duelo de preparación.
AFP

Este sábado 8 de agosto, el calendario futbolero muestra acción en la Liga BetPlay II-2026 con el inicio de la cuarta jornada. Además, de una serie de compromisos de preparación internacional y buenos partidos en la Liga de Argentina; juegan River Plate y Boca Juniors.

Igualmente, se juega en la Eredivisie, en la MLS, la Leagues Cup y el Brasileirao.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 8 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, sábado 8 de agosto del 2026:

EquiposHoraCompeticiónCanales
Auckland FC Women vs. Chelsea Femenino4:00 a.m.Amistoso femeninoClaro Sports YouTube, Pluto TV
Chelsea vs. AC Milan7:00 a.m.AmistosoClaro Sports YouTube, Pluto TV
Colchester United vs. Southampton11:30 a.m. EFL Carabao CupDisney+ Premium
Ferencváros vs. Real Madrid12:00 p.m.AmistosoDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium
Deportivo Riestra vs. Estudiantes de la Plata12:45 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Atlético Tucumán vs. Sarmiento12:45 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz
PSV Eindhoven vs. Fortuna Sittard1:00 p.m.EredivisieDisney+ Premium
Real Betis vs. Bournemouth1:30 p.m.AmistosoClaro Sports YouTube, Pluto TV
Santa Fe vs. Boyacá Chicó2:00 p.m.Liga BetPlay II-2026Win+
AZ Alkmaar vs. ADO Den Haag2:00 p.m.EredivisieDisney+ Premium
Tigre vs. River Plate3:00 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN
New England Revolution vs. Houston Dynamo3:30 p.m.MLSApple TV
Fortaleza vs Cúcuta4:20 p.m.Liga BetPlay II-2026Win+
Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield5:15 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN
Orlando City vs. Club León5:30 p.m.Leagues CupApple TV
Deportes Tolima vs. Inter Bogotá6:25 p.m.Liga BetPlay II-2026Win+
Inter de Miami CF vs. Monterrey7:00 p.m.Leagues CupApple TV
Botafogo vs. Fluminense7:00 p.m.Serie A BrasilWin
Instituto vs. Gimnasia Mendoza7:30 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz
Independiente vs. Platense7:30 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Guadalajara vs. FC Dallas8:00 p.m.Leagues CupApple TV
Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali8:30 p.m.Liga BetPlay II-2026Win+
Real Salt Lake vs. Atlante9:00 p.m.Leagues CupApple TV
Toluca vs. Los Angeles Football Club10:10 p.m.Leagues CupApple TV

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