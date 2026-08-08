Atento Santa Fe; River Plate hizo la compra más alta en su historia y jugaría en Sudamericana

El centrocampista argentino Thiago Almada fue traspasado este sábado para regresar a su país y convertirse en nuevo jugador del River Plate, según informó el Atlético de Madrid.

Almada, de 25 años, llegó al conjunto rojiblanco el pasado verano procedente del Botafogo brasileño, club que poseía los derechos del jugador pese a jugar cedido esa última temporada en las filas del Olympique de Lyon.

En su único curso como 'rojiblanco', Almada disputó 40 partidos, casi siempre partiendo desde el banquillo, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias. "Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales", dijo el club en un comunicado.

Thiago Almada; jugador argentino y de River Plate Fotografía de: AFP

Publicidad

El diario 'Olé' aseguró que la llegada de Almada es "una inversión histórica de 20 millones de euros de parte de River para asegurarse el pase de Thiago", lo que lo convierte en la compra más alta en su historia.



River, que también ha hecho oficial el fichaje, afirma en su comunicado que "el futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel".

"Lo que no es una incógnita es que Thiago finalmente es uno de los cinco cambios de River en la lista de la Copa Sudamericana para los octavos de final (próximos dos miércoles contra Independiente Santa Fe)", de acuerdo a lo que pudo confirmar el medio deportivo argentino Olé, quienes agregaron que "desde River enviaron todo a Conmebol antes de las 18 de este viernes, el plazo máximo según el reglamento".

Publicidad

Así las cosas, estaría disponible especialmente para el partido de vuelta de esta serie del certamen internacional de Conmebol, cuando se midan 'cardenales' y la 'banda cruzada', en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires.

Su inscripción, igual, no es como la de sus otros cuatro compañeros: como todavía no fue presentado como jugador del club, es provisional, por lo que se debe regularizar su situación con el contrato y todos los papeles antes del lunes a las 14.

De todos modos, el refuerzo estelar recién estará disponible para el partido de vuelta, en el Monumental: el plantel viaja el martes a Colombia y él llegaría el lunes al país, por lo que no hay tiempo y es hasta ilógico que vaya. Lo que sí, su debut podría darse contra Argentinos, el domingo 16, como para calentar motores para la revancha.