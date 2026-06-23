Partidos EN VIVO HOY 23 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario del Mundial 2026 trae acción en los grupos K y L, y con ello, juega nuevamente la Selección Colombia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a RD Congo y dicho juego lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 23 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, martes 23 de junio del 2026: