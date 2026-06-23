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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 23 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 23 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 23 de junio, con acción de la Selección Colombia en el grupo K. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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La Selección Colombia juega HOY en el Mundial 2026 contra el RD Congo.
Partidos EN VIVO HOY 23 de junio del 2026: horarios y programación por TV
AFP

Este martes, el calendario del Mundial 2026 trae acción en los grupos K y L, y con ello, juega nuevamente la Selección Colombia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a RD Congo y dicho juego lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 23 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan en la segunda jornada del grupo K.
Gol Caracol

Portugal vs. Uzbekistán; EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo K del Mundial 2026

Colombia y RD Congo se enfrentan en la segunda jornada del Mundial 2026.
Selección Colombia

Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Inglaterra y Ghana rivalizarán en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Inglaterra vs. Ghana, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo L del Mundial 2026

Partidos EN VIVO HOY, martes 23 de junio del 2026:

EquiposHora/Canal
Portugal vs. Uzbekistán12:00 del día - DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video
Inglaterra vs. Ghana3:00 de la tarde - DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video
Panamá vs. Croacia3:00 de la tarde - DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN,Amazon Prime Video
Colombia vs. RD Congo9:00 de la noche - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
Panamá y Croacia se enfrentan en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Panamá vs. Croacia: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

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