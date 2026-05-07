A qué hora juega HOY Millonarios contra Boston River en Copa Sudamericana y dónde ver EN VIVO por TV

Millonarios tendrá este jueves 7 de mayo una nueva salida en la Copa Sudamericana 2026. Los dirigidos por Fabián Bustos visitan el campo de juego del mítico estadio Centenario, en Montevideo, para enfrentar a Boston River, en compromiso válido por la cuarta jornada del grupo C.

Millonarios Liga BetPlay 2026-I Colprensa

El presente del 'embajador'

Los azules de la capital de la República llegan a este duelo copero luego de haber empatado 2-2 frente a Alianza FC en la ciudad de Valledupar, resultado que nos les alcanzó para uno de los cupos hacia los cuartos de final, por lo que quedaron eliminados de la Liga BetPlay I-2026. Por lo que ahora centrarán todos sus esfuerzos en la 'otra mitad de la gloria'.

En tres salidas en la actual edición de la Copa Sudamericana, Millonarios acumula cuatro puntos tras haber perdido 0-2 frente a O'Higgins, en Chile, ganarle 1-0 a Boston River en el estadio El Campín, y de haber igualado 0-0 contra Sao Paulo, también en el 'Coloso de la 57'.



Dicho puntaje ubica a los de Bustos en la tercera posición del grupo C por debajo de Sao Paulo, que es líder con siete enteros, y O'Higgins, que está en la segunda casilla con seis. Por su parte, Boston River es colero con cero unidades sumadas.

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"Seguimos peleando en Sudamericana. Entiendo que esto viene de un arrastre, que viene desde antes. El hincha no está contento, le pedimos perdón y lo entendemos. Nosotros ganando hubiéramos clasificado, ¿cierto? Porque está tan parejo el fútbol colombiano que cualquiera lo puede hacer. El hincha quiere resultados y a mí lo que más me gusta también es pelear campeonatos, porque así lo he hecho en mi carrera, he salido campeón cinco, seis veces y también he salido subcampeón tres, dos o tres veces, porque también he perdido finales, nadie gana siempre", esas fueron las palabras del DT de Millonarios luego de la eliminación en la Liga colombiana.

Los convocados de Millonarios para el juego de Sudamericana:

¡Rumbo a Uruguay! ✈️🇺🇾Ⓜ️



Estos son nuestros convocados para enfrentar a Boston River por la Fecha 4 de la CONMEBOL Sudamericana . 💙⚽️ pic.twitter.com/edCBT6MeGc — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 5, 2026

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A qué hora juega HOY Millonarios contra Boston River en Copa Sudamericana y dónde ver EN VIVO por TV

En ese orden de ideas, este compromiso tiene como horario de inicio para Colombia de las 5:00 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por TV en la plataforma de Disney+ Premium, Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, la crónica, la tabla de posiciones del grupo y las reacciones de los protagonistas.