¿Cuál y cuándo será la última carrera de Nairo Quintana, tras el Mundial de ciclismo?

El Mundial de ciclismo de ruta de 2026 marcó un momento especial para Nairo Quintana. Este domingo 27 de septiembre, el corredor colombiano disputó, en Montreal, Canadá, su último Campeonato Mundial con la Selección Colombia, en una jornada que representó el cierre de una etapa dentro de su extensa trayectoria deportiva.

"Feliz, bien, contento de estar aquí, en mi último Mundial", expresó Nairo en la previa de la competencia, recordando que su primera participación en una Copa del Mundo ocurrió hace 17 años.

El boyacense también destacó la posibilidad de compartir esta última cita mundialista con una nueva generación de corredores colombianos. "Hace 17 años, hice mi primera participación en una Copa del Mundo y, ahora, terminar con todos los jóvenes, me da alegría. Representar a mi país es lindo", señaló.

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Para Nairo Quintana, además, llevar los colores de Colombia siempre ha tenido un significado especial por la pasión que existe en el país por este deporte. "La representación de Colombia en las carreras siempre es grande. Es un país que respira y vive ciclismo. Por eso, están aquí", afirmó.



Sin embargo, la participación en Montreal no será la última carrera profesional de Nairo. El propio ciclista había adelantado que, después del Mundial, solamente le quedaría una competencia antes de poner punto final a su carrera.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, corrió su último Mundial de ciclismo Getty Images

"Con el Movistar Team haré mi última carrera, la próxima semana, en Italia. No podemos decir dónde, pero lo comunicaremos en su momento", explicó.

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Sin embargo, días atrás, en entrevista con Georgia 'Goga' Ruiz Sandoval, Nairo Quintana reveló cuál será finalmente ese último compromiso: el Giro dell’Emilia, que se disputará el sábado 3 de octubre en Italia.

De esta manera, el Mundial de Montreal será su última participación con Colombia, mientras que el Giro dell’Emilia marcará el último capítulo de su carrera profesional con el Movistar Team.