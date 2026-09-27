Países Bajos y su primera victoria en la era Xavi Hernández; 2-1 sobre Serbia, en Liga de Naciones

Mexx Meerdink, el delantero de 23 años del AZ Alkmaar, respondió este domingo a la confianza de Xavi Hernández, al que dio su primera victoria como seleccionador de Países Bajos con un doblete ganador contra Serbia en Belgrado, en la segunda jornada del grupo A2 de la Liga de Naciones (1-2).

Después de salvar un empate a última hora en el estreno ante Alemania, el equipo naranja se mantiene invicto, con cuatro puntos de seis posibles y la mirada prometedora, con convicción, de todos hacia el futuro bajo la dirección de la leyenda del fútbol español, campeón una vez del mundo y dos de Europa en su época como magistral centrocampista.

Un penalti adelantó al conjunto neerlandés. Entre la protestas de la selección serbia, el árbitro Szymon Marciniak entendió como suficientemente sancionable la acción de Terzic sobre Summerville para señalar la pena máxima. La transformó Meerdink, apuesta de Xavi, para situar por delante en el marcador a la ‘oranje’ por primera vez con él como técnico.

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No aprovechó la ventaja inicial Países Bajos, que ya había perdido por una lesión en el tobillo izquierdo a Cody Gakpo. El atacante del Liverpool debió irse en el minuto 17, reemplazado por Rubén Van Bommel, activo durante toda la primera parte bajo el control y el dominio de los visitantes frente a Serbia, aplacada hasta el descanso.



Sin embargo, en un solo minuto de juego de la segunda parte, ni siquiera eso, en apenas 54 segundos, el conjunto balcánico empató el duelo de inmediato.

Recién entrado al campo, Luka Jovic acertó en el tercer remate seguido de su equipo. Los dos primeros los solventó Verbruggen, primero con el pie, después con las manos y en ambos casos con el posterior rechace que devolvió la posibilidad a Serbia hasta que marcó el 1-1.

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El exdelantero del Real Madrid, ahora en el AEK Atenas, conectó el 1-1 de volea, al borde del área pequeña, indetectable para el descuidado marcaje de la defensa de Países Bajos y ya sin ninguna opción para el portero rival.

Un contratiempo al que se sobrepuso también, con carácter y fútbol. Porque la ‘Oranje’ transmitió desde entonces y hasta el final que solo fue un simple lapsus, que es mejor equipo que Serbia y que iba a ganar el encuentro.

No solo fue actitud y ambición, sino también un ejercicio de superioridad que culminó con el 1-2 el propio Meerdink, con un buen remate cruzado con la izquierda. Antes no había tenido tanta pegada Reijnders.

Aún quedaban más de 20 minutos, pero Países Bajos manejó el partido con algunos sobresaltos más; con nuevas ocasiones y siempre más cerca de su tercer tanto que del empate de Serbia. Xavi Hernández ya gana con Holanda.