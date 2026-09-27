Nairo Quintana, la sensación en el Mundial de ciclismo 2026; impresionante lo que generó

Nairo Quintana volvió a ponerse la camiseta de Colombia en un Mundial de ciclismo y, esta vez, el momento tuvo un significado especial. El boyacense disputó en Montreal, Canadá, su sexto y último Campeonato Mundial de ruta representando al país, en una edición que quedará marcada por la emoción de ver nuevamente al campeón colombiano en una cita orbital.

Desde antes de comenzar la competencia, Nairo fue uno de los grandes protagonistas. Durante la presentación de los corredores, los aplausos de los aficionados acompañaron su aparición, mientras entre el público se observaban varias banderas de Colombia. El ambiente dejó claro que, más allá de la competencia, su presencia representaba una historia que trasciende los resultados deportivos.

Para esta última participación mundialista con la selección, Quintana compartió equipo con una generación de corredores que también representa el presente y futuro del ciclismo colombiano: Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera. La nómina tuvo algunos cambios respecto a la convocatoria inicial, pero estos cuatro corredores acompañaron a Nairo en la prueba élite masculina.

#Montreal2026🇨🇦🚴🏼‍♂️#EscarabajosXElMundo🇨🇴🚴🏼‍♂️



🇨🇴🚴‍♂️ ¡PRESENTACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA LA PRUEBA DE RUTA ÉLITE DEL MUNDIAL DE MONTREAL! 🌎🏆



1️⃣ 🚴 Nairo Quintana

2️⃣ 🚴 Brandon Rivera

3️⃣ 🚴 Harold Tejada

4️⃣ 🚴 Santiago Buitrago

5️⃣ 🚴 Sergio Higuita



🎥 @fedeciclismocol pic.twitter.com/5b67wW3SMj — LA RUEDA COLOMBIA 🚴🇨🇴🚴 (@LaRuedaColombia) September 27, 2026

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El Mundial de 2026 se celebró en Montreal, Canadá, entre el 20 y el 27 de septiembre. La prueba masculina de ruta, disputada el 27 de septiembre, contó con un exigente recorrido de más de 270 kilómetros y cerca de 3.800 metros de desnivel acumulado.



Para Quintana, el significado fue mucho más profundo que una carrera. Después de 17 años como profesional, representar por última vez a Colombia en un Mundial de ciclismo significó cerrar un capítulo importante de su trayectoria internacional. El propio ciclista aseguró que le generaba una enorme emoción poder terminar su participación mundialista llevando los colores del país.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, en el Mundial de ciclismo 2026 Getty Images

Y aunque Montreal no representa todavía el último pedalazo de su carrera profesional, sí marca su despedida de los Mundiales con Colombia. Un adiós rodeado de aplausos, banderas tricolores y el reconocimiento de los aficionados a un ciclista que durante años convirtió el nombre de Colombia en protagonista de las grandes carreteras del mundo.