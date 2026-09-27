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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la ruta del Mundial de ciclismo; Evenepoel y Van der Poel, sorprendidos

Clasificación de la ruta del Mundial de ciclismo; Evenepoel y Van der Poel, sorprendidos

En la última participación de Nairo Quintana en un Mundial de ciclismo, hubo espectáculo por cuenta de Brandon McNulty, quien se coronó campeón de manera inesperda.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Brandon McNulty, ciclista estadounidense, ganó la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Brandon McNulty, ciclista estadounidense, ganó la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
AFP

El Mundial de ciclismo 2026 bajó su telón. La edición que se llevó a cabo en Canadá e inició el pasado domingo 20 de septiembre, llegó a su final este domingo 27 de septiembre con la prueba de ruta élite masculina. Varios eran los favoritos a hacerse con el título, ante la ausencia de su campeón defensor, Tadej Pogacar, pero solo uno lo logró y fue Brandon McNulty (Estados Unidos).

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Con un tiempo total de 6h 17' 04'', el corredor estadounidense será el nuevo portador del maillot arcoíris, tras imponerse en el recorrido total de 274 kilómetros y varios ascensos, con un circuito de 12 vueltas. Quienes completaron el podio fueron Michael Matthews, a 13'', haciéndose con la medalla de plata, mientras que Mathieu van der Poel culminó de tercero, colgándose la presea de bronce.

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Capítulo aparte para Nairo Quintana, quien disputó su último Mundial de ciclismo. En la previa, fue ovacionado por los miles de aficionados que acudieron; posteriormente, en carrera, aguantó hasta donde más pudo; y, por último, dijo 'adiós', a falta de 96 kilómetros para la meta. De esa manera, lució por última vez la camiseta de la 'tricolor', representando a Colombia.

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De igual manera, Santiago Buitrago también dio de qué hablar. No solo fue el mejor de los cinco 'escarabajos' que participaron en esta edición, sino que, además, demostró que está en buena forma. Al final, el bogotano, de 27 años, cruzó la meta en la posición número 27, a más de cuatro minutos del vencedor del día, pero supo dar espectáculo a lo largo de varios kilómetros.

Cinco ciclistas colombianos disputaron la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Cinco ciclistas colombianos disputaron la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Getty Images

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Clasificación del Mundial de ciclismo 2026

1. Brandon McNulty (Estados Unidos) - 6h 17' 04''
2. Michael Matthews (Australia) - a 13''
3. Mathieu van der Poel (Países Bajos) - a 13''
4. Quinn Simmons (Estados Unidos) - a 13''
5. Isaac del Toro (México) - a 14''
6. Mads Pedersen (Dinamarca) - a 14''
7. Tom Pidcock (Gran Bretaña) - a 14''
8. Matteo Jorgenson (Estados Unidos) - a 14''
9. Giulio Ciccone (Italia) - a 14''
10. Ben Healy (Irlanda) - a 14''

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