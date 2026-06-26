Agustín Canobbio le metió una tremenda patada a Pau Cubarsí y se fue expulsado en Uruguay vs. España

Agustín Canobbio se fue expulsado en Uruguay vs. España en los últimos minutos del partido de la fecha 3 del Mundial 2026.

En el 90+5', el extremo uruguayo le metió una plancha a Pau Cubarsí y el árbitro Ismail Elfath decidió expulsarlo. El jugador se salió de sus cabales y encaró al colegiado.

Vea la expulsión de Agustín Canobbio:

RCANOBBIO EXPULSADO EN EL FINAL DEL PARTIDO



El delantero de la Celeste recibió la tarjeta roja en el cierre del encuentro que gana España por 1-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XjPu17bk0z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026