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Gol Caracol  / Agustín Canobbio le metió una tremenda patada a Pau Cubarsí y se fue expulsado en Uruguay vs. España

Agustín Canobbio le metió una tremenda patada a Pau Cubarsí y se fue expulsado en Uruguay vs. España

Sobre el final del partido, Agustín Canobbio le hizo una dura entrada a Pau Cubarsí y le mostraron la tarjeta roja. Todo desencadenó en un fuerte cruce entre ambas selecciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Agustín Canobbio fue expulsado en Uruguay vs. España.
Agustín Canobbio fue expulsado en Uruguay vs. España.
AFP.

Agustín Canobbio se fue expulsado en Uruguay vs. España en los últimos minutos del partido de la fecha 3 del Mundial 2026.

En el 90+5', el extremo uruguayo le metió una plancha a Pau Cubarsí y el árbitro Ismail Elfath decidió expulsarlo. El jugador se salió de sus cabales y encaró al colegiado.

Vea la expulsión de Agustín Canobbio:

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