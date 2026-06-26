Colombia vs. Portugal, sin antecedentes, pero con la ilusión de un 'clásico' en el Mundial 2026

El partido entre Portugal y Colombia ya se palpita cada vez más, restan las horas para el juego que es catalogado como uno de los más esperados del Mundial 2026, no solo por las figuras de cada selección, sino además porque se juegan el liderato del Grupo K del certamen organizado por la FIFA.

Los lusos tienen más presión en este compromiso ya que deben ganar sí o sí para terminar líderes, mientras que la 'tricolor', gracias a sus dos últimos triunfos, un empate le basta para no dejar perder ese primer lugar, y tener un camino desde 16vos, un poco más accesible.

En Gol Caracol revisamos los archivos de partidos internacionales, tanto en fogueos, como en competiciones oficiales, y frente Portugal, a nivel de mayores, la de este sábado será la primera vez que se enfrentarán.

Solo lusos y colombianos se han visto las caras en categoría sub-20, donde sí hubo dos disputas: En 1989, en Arabia Saudita, Portugal ganó 1-0 en cuartos de final de aquel certamen en el cual salió campeón, y en el Mundial de Nueva Zelanda en 2015, también nos ganaron 3-1.



Historia de Colombia frente a selecciones europeas

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El historial frente a selecciones europeas no le sonríe mucho a los 'cafeteros' en Copas del Mundo, en total han sido 11 enfrentamientos con un total de tres victorias, tres empates y cinco derrotas, sin duda, un saldo poco favorable para la Selección Colombia.

La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo AFP

Colombia vs Unión Soviética

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Este fue el primer duelo de Colombia frente un equipo del viejo continente en el año de 1962. En ese entonces era dirigido por Adolfo Pedernera y se logró sacar un empate de 4-4. Los tantos de los 'cafeteros' fueron obras de Germán Aceros, Antonio Rada, Marino Klinger y Marcos Coll. Este último, marcó el único gol olímpico en la historia de los mundiales.

Colombia vs Yugoslavia

Posteriormente en ese mismo certamen, se tuvo una dolorosa derrota de 5-0 con tantos de los europeos obras de Milan Galic, Drazen Jerkovic, Galic, Jerkovic y Vojislav Melic.

Colombia vs Yugoslavia

28 años después, nos volvimos a chocar con Yugoslavia, esta vez para el año de 1990, en suelo italiano. En ese entonces el equipo era dirigido por 'Pacho' Maturana y caímos por la mínima diferencia, con el gol de Davor Jozic.

Colombia vs Alemania

Aquel partido marcó un hito en la historia de nuestro balón pie, ya que se logró empatar ante la poderosa Alemania a un gol, el tanto fue marcado por Freddy Rincón. En ese Mundial, los germanos se coronaron campeones del mundo.

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Colombia vs Rumanía

Cuatro años después (1994), volvimos a vernos con equipos del viejo continente en suelo estadounidense, en primera instancia fue Rumanía y se perdió por un 3-1. El descuento fue anotado por Adolfo 'el tren' Valencia.

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Colombia vs Suiza

Contra los suizos, en Estados Unidos, logramos el primer triunfo en la historia frente a una selección europea y fue con un marcador de 2-0 con goles de Harold Lozano y Hernán Gaviria.

Colombia vs Rumanía

Con su tercer Mundial compitiendo consecutivamente, esta vez en 1998 en suelo francés, Colombia perdió contra Rumanía por la mínima diferencia con el gol de Adrian Ilie.

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Colombia vs Inglaterra

La 'tricolor' terminó la fase de grupos jugando frente a los ingleses en aquel Mundial, pero se volvió a perder esta vez con un 2-0 en contra con goles de David Beckham Y Darren Anderton, lo que significó la eliminación prematura de Colombia en el certamen.

Colombia vs Grecia

16 años ausentes de los Mundiales, Colombia enfrentaría en el debut en Brasil 2014 frente a la Selección de Grecia y se ganó con un contundente 3-0 con goles de Pablo Armero, Teóflo Gutiérrez y James Rodríguez, consiguiendo los tres primero puntos de ese Mundial.

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Colombia vs Polonia

Cuatro años despues, en Rusia 2018, la 'tricolor' en su segundo partido de fase de grupos se enfrentó a Polonia y salió victoriosa 3-0 con tantos de Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y Falcao García, el tan anhelado gol del 'tigre' en una Copa del Mundo.

Colombia vs Inglaterra

En esa misma edición, nos chocamos frente a los ingleses en los octavos de final donde empatamos 1-1 en los noventa minutos con el gol de Harry Kane para el rival y de Yerry Mina, para nuestros. Lamentablemente se cayó en definición por penaltis y se quedó eliminado.