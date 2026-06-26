Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Advertencia para la Selección Colombia; "sería un error enfocarse solo en Cristiano Ronaldo"
Exclusivo

Advertencia para la Selección Colombia; "sería un error enfocarse solo en Cristiano Ronaldo"

En Gol Caracol charlamos con Carlos Sánchez, exjugador de la Selección Colombia, quien habló sobre lo que será el duelo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 26 de jun, 2026
Comparta en:
Selección Colombia vs. Portugal - Mundial 2026.
Selección Colombia vs. Portugal - Mundial 2026.
AFP.

La Selección Colombia afrontará este sábado uno de los partidos más llamativos de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá con Portugal por la tercera fecha del grupo K, en Miami, con la clasificación a los dieciseisavos de final ya encaminada después de las victorias contra Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0).

Antes del esperado duelo, Carlos Sánchez, exjugador de la Selección Colombia, habló en exclusiva con Gol Caracol y analizó lo que representa enfrentar a un equipo portugués lleno de figuras. Para el exmediocampista, aunque la presencia de Cristiano Ronaldo genera una atención especial por su trayectoria, el combinado europeo tiene muchas más armas y Colombia deberá evitar concentrarse únicamente en el máximo goleador histórico del fútbol.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez
Selección Colombia

Colombia vs. Portugal, sin antecedentes, pero con la ilusión de un 'clásico' en el Mundial 2026

James Rodríguez y Luis Díaz jugadores de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Selección Colombia

James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de Colombia en el Mundial 2026, y su carrera atada a Portugal

entrenamiento de la Selección Colombia
Selección Colombia

La Selección Colombia, con el ojo puesto en Portugal y Cristiano Ronaldo; a confirmar el liderato

"Jugar contra Cristiano Ronaldo te genera una tensión distinta, por lo que son y representan para el fútbol, es una selección que es favorita por sus jugadores, pero no solo por Cristiano Ronaldo. Hay futbolistas muy buenos e importantes en sus clubes. Sería un error enfocarse solo en Cristiano, a pesar de que no se le puede dar ventajas", afirmó Sánchez.

260041_Carlos Sánchez jugador de la Selección Colombia.
Acción del partido que Colombia le ganó a Ecuador, el pasado martes en Quito. AFP.

El exfutbolista, recordado por su papel en la Selección Colombia durante las Eliminatorias y los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, destacó que Portugal cuenta con una generación de jugadores de alto nivel y que el reto para el equipo colombiano será mantener la concentración durante los 90 minutos.

Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial y llega a esta Copa del Mundo como uno de los nombres más importantes del torneo. Sin embargo, Portugal también cuenta con futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão y otros jugadores que tienen protagonismo en los principales clubes de Europa.

Publicidad

Carlos Sánchez también habló sobre sus candidatos para quedarse con el título del Mundial 2026. El exvolante colombiano señaló que hay varias selecciones con argumentos suficientes para pelear por el trofeo en la cita orbital.

"Francia, España, Inglaterra y Argentina son las candidatas a ganar la cita orbital", aseguró el exjugador, quien reconoció el nivel de los combinados que llegan como favoritos por la calidad de sus plantillas y el rendimiento reciente.

Publicidad

Sánchez, quien disputó 88 partidos con la Selección Colombia y participó en torneos como la Copa del Mundo, Copa América y Eliminatorias, tuvo una extensa carrera en clubes como Aston Villa FC, Fiorentina, San Lorenzo de Almagro y Independiente Santa Fe, además de otros equipos internacionales.

Con el boleto a la siguiente ronda prácticamente asegurado, Colombia buscará cerrar la fase de grupos con un resultado positivo frente a Portugal. El duelo será una prueba importante para medir el nivel del equipo de Lorenzo ante una de las selecciones llamadas a luchar por el título del Mundial 2026.

Noruega 1-4 Francia y Senegal 5-0 Irak - Mundial 2026.
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo I del Mundial 2026, tras Noruega 1-4 Francia y Senegal 5-0 Irak

Kevin Castaño habló sobre Portugal, previo a duelo de Mundial 2026.
Selección Colombia

Kevin Castaño le quita presión a la Selección Colombia: "Portugal tiene el favoritismo"

Juan Fernando Quintero, mediocampista de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
Selección Colombia

Juan Fernando Quintero, sin miedo, pero con respeto; así habló de Portugal en el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Selección Portugal

Mundial 2026

Cristiano Ronaldo

Carlos Sánchez

Publicidad

Publicidad

Publicidad