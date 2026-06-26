Advertencia para la Selección Colombia; "sería un error enfocarse solo en Cristiano Ronaldo"

La Selección Colombia afrontará este sábado uno de los partidos más llamativos de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá con Portugal por la tercera fecha del grupo K, en Miami, con la clasificación a los dieciseisavos de final ya encaminada después de las victorias contra Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0).

Antes del esperado duelo, Carlos Sánchez, exjugador de la Selección Colombia, habló en exclusiva con Gol Caracol y analizó lo que representa enfrentar a un equipo portugués lleno de figuras. Para el exmediocampista, aunque la presencia de Cristiano Ronaldo genera una atención especial por su trayectoria, el combinado europeo tiene muchas más armas y Colombia deberá evitar concentrarse únicamente en el máximo goleador histórico del fútbol.

"Jugar contra Cristiano Ronaldo te genera una tensión distinta, por lo que son y representan para el fútbol, es una selección que es favorita por sus jugadores, pero no solo por Cristiano Ronaldo. Hay futbolistas muy buenos e importantes en sus clubes. Sería un error enfocarse solo en Cristiano, a pesar de que no se le puede dar ventajas", afirmó Sánchez.

Acción del partido que Colombia le ganó a Ecuador, el pasado martes en Quito. AFP.

El exfutbolista, recordado por su papel en la Selección Colombia durante las Eliminatorias y los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, destacó que Portugal cuenta con una generación de jugadores de alto nivel y que el reto para el equipo colombiano será mantener la concentración durante los 90 minutos.



Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial y llega a esta Copa del Mundo como uno de los nombres más importantes del torneo. Sin embargo, Portugal también cuenta con futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão y otros jugadores que tienen protagonismo en los principales clubes de Europa.

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Carlos Sánchez también habló sobre sus candidatos para quedarse con el título del Mundial 2026. El exvolante colombiano señaló que hay varias selecciones con argumentos suficientes para pelear por el trofeo en la cita orbital.

"Francia, España, Inglaterra y Argentina son las candidatas a ganar la cita orbital", aseguró el exjugador, quien reconoció el nivel de los combinados que llegan como favoritos por la calidad de sus plantillas y el rendimiento reciente.

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Sánchez, quien disputó 88 partidos con la Selección Colombia y participó en torneos como la Copa del Mundo, Copa América y Eliminatorias, tuvo una extensa carrera en clubes como Aston Villa FC, Fiorentina, San Lorenzo de Almagro y Independiente Santa Fe, además de otros equipos internacionales.

Con el boleto a la siguiente ronda prácticamente asegurado, Colombia buscará cerrar la fase de grupos con un resultado positivo frente a Portugal. El duelo será una prueba importante para medir el nivel del equipo de Lorenzo ante una de las selecciones llamadas a luchar por el título del Mundial 2026.