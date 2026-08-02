"En Junior es así, nos cuesta el inicio del torneo, pero levantamos dos estrellas en un año"

Si bien la Liga BetPlay II-2026 apenas está abriendo su telón y se está disputando la segunda jornada, las críticas de los hinchas a sus equipos ya aparecieron. Se trata del Junior, el vigente bicampeón del fútbol profesional colombiano que no ha podido podido sumar y ajusta dos derrotas que generaron mal ambiente entre los aficionados. Pese a eso, en el 'tiburon' no se apresuran y guardan la calma, así lo hizo saber una de sus figuras.

Luego de la derrota 1-0 con Millonarios, en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, el arquero Mauro Silveira dio la cara y tuvo una charla con la prensa en la habitual zona mixta. El estelar jugador dejó en claro que no debe haber preocupación máxima y el historial reciente así lo demuestra.

"Perdimos dos partidos, a nosotros nunca se nos va bien en el inicio, tenemos que apuntarle a los ocho y ahí nosotros hemos demostrado en los últimos dos campeonatos", dijo el uruguayo que fue clave en el remate del campeonato del primer semestre.

Después, Silveira le envió un mensaje directo a los hinchas, ya que varios de ellos salieron muy indignados por la agónica derrota por cuenta del gol de Rodrigo Contreras. "Está bien que esté enojado, pero no dejen de confiar en nosotros porque así empezamos los campeonatos pasados, pero lo dejamos demostrado, levantamos dos estrellas en un año. Está en ellos confiar en nosotros, seguir apoyándonos, llenen el estadio que eso a nosotros nos da apoyo. Critiquen ahora todo lo que quieran, pero vamos a volver a conquistar el triunfo", agregó el guardameta y hombre de confianza del DT Alfredo Arias.



Por último, el charrúa manifestó que tienen una plantilla con la calidad suficiente para darle vuelta a la situación y retomar la senda de la victoria. "Lo más importante es volver a tener confianza y volver a ganar, nosotros somos un equipo de buen pie, que juega bien", concluyó.

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Lo cierto es que Junior deberá mejorar y tendrá una semana larga para corregir, puesto que su próximo juego será el lunes 10 de agosto con el Deportivo Pereira, a las 8:05 p.m. (hora Colombia), en el Romelio Martínez.