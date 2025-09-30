Síguenos en::
Al ritmo de Kylian Mbappé, Real Madrid goleó 0-5 al Kairat por la Champions League

Al ritmo de Kylian Mbappé, Real Madrid goleó 0-5 al Kairat por la Champions League

Kylian Mbappé fue la gran figura en el contundente triunfo del Real Madrid este martes en su visita al Kairat de Kazajistán. El delantero francés convirtió triplete.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2025
Kylian Mbappé fue la gran figura en el triunfo del Real Madrid en Champions Legue contra el Kairat.
Kylian Mbappé fue la gran figura en el triunfo del Real Madrid en Champions Legue contra el Kairat.
AFP

