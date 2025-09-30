Colombianos de River Plate, atacados en Argentina: “Reprobados, no dan la talla”

River Plate de Argentina atraviesa una profunda crisis de resultados en la que no solamente Marceño ‘Muñeco’ Gallardo, su entrenador, es objeto de críticas. Gran parte de las tintas también se cargan sobre los colombianos del plantel, con los que no hay piedad en el sur del continente y a los que se les exige más que a los demás.

El elenco ‘millonario’ viene de quedar eliminado en cuartos de final de Copa Libertadores frente a Palmeiras de Brasil y en el torneo local perdió en casa 1-2 frente a Deportivo Riestra, uno de los quipos más chicos de Argentina.

Por ello, se buscan culpables y los ‘cafeteros’ son presa fácil de todo tipo de reproches, que aparecen en la antesala de enfrentamiento contra Racing por la Copa Argentina, programado para el jueves 2 de octubre en la sede neutral de Rosario.

En ese sentido, 2 de los que se llevan gran parte de los señalamientos son el volante Kevin Castaño, fichado por cerca de 14 millones de euros, la incorporación más alta del club, y el delantero Miguel Ángel Borja, borrado desde un principio por Gallardo.



Colombianos de River Plate, criticados en Argentina

Así se refirió a Borja y a Castaño el medio digital TyC Sports, que en el pasado ha sido tan severo con ellos que hasta les había faltado al respeto.

“Kevin Castaño y Miguel Borja, de los más reprobados por el hincha de River, no dan la talla y podrían perder su lugar”, apuntó la web sobre los ‘cafeteros’ teniendo como referencia su última presentación.

Y agregó que para el clásico de Copa Argentina frente a Racing seguramente no estarán: “Ignacio Fernández y Facundo Colidio entran en la disputa con los colombianos, darían mayor movilidad y juego asociado”.

A su vez, Juan Fernando Quintero, el otro 'cafetero', es tratado con más sutileza y se le perdona no estar al 100 % de su rendimiento bajo el argumento de que se le ve “muy solo” en la mita de la cancha.

En consecuencia, se espera que River se juegue la vida ante Racing con una formación atrevida y pocos colombianos, ya que una derrota podría suponer el fin anticipado de la segunda era de Gallardo en la institución.

Este sería el posible onceno: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.