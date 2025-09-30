Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa reciben elogios de rival en Champions; "de primer nivel"

Sporting Lisboa, equipo que tiene en sus filas al colombiano Luis Javier Suárez, enfrenta este miércoles una exigente prueba en la Champions League al visitar el campo del Diego Armando Maradona. Los 'leones' medirán fuerzas frente al Nápoles, en compromiso válido por la segunda jornada de la fase de liguilla.

En la antesala de este importante encuentro, desde el cuadro napolitano expresaron palabras de elogio hacia Suárez Charris y compañía; los catalogaron como un equipo de "primer nivel" y que tienen bagaje en este tipo de certámenes.

Luis Javier Suárez (der.) ha tenido un rendimiento notable con Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Así las cosas, el que le dedicó unas frases a los verdes de Lisboa fue el propio director técnico del Nápoles, Antonio Conte.

"Es un club que, junto con el FC Porto y el Benfica, lucha por el título en Portugal. Es un equipo de primer nivel. Jugué contra ellos cuando entrenaba al Tottenham, y muchos de sus jugadores han ganado experiencia. Nos enfrentamos a un equipo fuerte, pero estamos preparados", expresó en rueda de prensa el timonel italiano de 56 años.

En la primera fecha de la liguilla de la Champions League 2025/2026, el Sporting Lisboa le ganó 4-1 al Kairat Almaty de Kazajistán y en dicho juego Luis Javier fue titular y recibió tarjeta amarilla. Por su parte, los napolitanos cayeron en su visita al Etihad Stadium con Manchester City por marcador de 2-0, por lo que frente a los 'leones' es importante sumar de a tres a nivel continental.

En su intervención con los medios de comunicación a Conte le consultaron por Kevin De Bruyne, quien mostró su descontento al ser relevado en el juego del fin de semana contra el Milan por la Serie A. A pesar de haber marcado el tanto en la derrota 2-1.

"No me gusta hablar de individualidades: ganamos y perdemos juntos. Kevin es jugador del Nápoles, sabemos lo que puede aportarnos y necesita apoyo. Estamos intentando encontrar el equilibrio adecuado. (...) Repito, todo está claro con De Bruyne", precisó Conte al ser cuestionado



¿A qué hora es Nápoles vs. Sporting Lisboa por la Champions League?

Este vibrante compromiso por el máximo torneo de clubes de Europa será este miércoles 1 de octubre en el estadio Diego Armando Maradona, escenario en donde rodará la pelota a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

